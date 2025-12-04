Haberler Yaşam Haberleri Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye sürecini baltalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
Bayburt Adalet Sarayı Temel Atma töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmeyeceğini vurgulayan Bakan Tunç, “Türkiye’yi terörün her türlüsünden kurtaracağız. Hem içeride, hem dışarıda kurtaracağız. Bu mücadele sonuna kadar devam edecek ve çocuklarımıza, gençlerimize daha huzurlu bir geleceği armağan edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye sürecini baltalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bayburt Adalet Sarayı Temel Atma töreninde konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ BALTALAMAK İSTEYENLERE KARŞI UYANIK OLACAĞIZ

Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek isteyenlere, Türkiye'nin gelişmesini ve kalkınmasını önlemek isteyenlere karşı uyanık olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Bakan Tunç, "Süreci baltalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Türkiye'yi terörün her türlüsünden kurtaracağız. Hem içeride, hem dışarıda kurtaracağız. Bu mücadele sonuna kadar devam edecek ve çocuklarımıza, gençlerimize daha huzurlu bir geleceği armağan edeceğiz" dedi.

