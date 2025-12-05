Bakan Uraloğlu açıkladı: Kırık Tüneli dağlara mühendislik imzası atıyor

ERZURUM-RİZE YOLU 52 KİLOMETRE KISALACAK

Erzurum'u İspir üzerinden Rize'ye bağlayan mevcut yolu, tünel ve viyadüklerin tamamlanmasıyla 49 kilometreden 15,8 kilometreye düşüreceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Yani güzergahı 33,2 kilometre kısaltacağız. Tünelin tamamlanmasıyla da 2 bin 380 metre olan Gölyurt Dağı geçişini 346 metre azaltarak 2 bin 34 metreye indireceğiz. Özellikle kışın yaşanan problemleri ortadan kaldıracağız. Mevcut güzergahın geçiş süresini de 40 ile 60 dakika arasında azaltacağız. Erzurum-Rize arası mevcut yol 248 kilometre. Yolu tamamen bitirdiğimizde bu uzunluk 52 kilometre kısalarak 196 olacaktır. Bugüne kadar tünelde kazı-destekleme çalışmalarının yüzde 90'ını yani yaklaşık 13 kilometresini, nihai beton kaplamanın ise yüzde 78'ini yani 11 kilometresini tamamlamış bulunuyoruz. Bu proje, yalnızca iki şehri birbirine bağlayan bir yol değil, aynı zamanda dağların kalbine mühendislik imzası atan bir eser niteliği taşımaktadır" diye konuştu.

Dağın içinde, ülkede karşılaşılabilecek en zor ve en zayıf zemin yapılarından biriyle karşı karşıya olduklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Bu nedenle coğrafyanın emrettiği ve mühendisliğin de müsaade ettiği imkanlar doğrultusunda çalışıyoruz. Göçük risklerini bertaraf etmek için her bir santimi, sıradan bir tünel değil de sanki yüzyıllardır ayakta duran bir tarihi eseri işler gibi, olağanüstü dikkatle, büyük bir özen ve titizlikle ilerletiyoruz. Bu tüneldeki en büyük zorluklardan biri yoğun yer altı suyu baskısıdır. Zeminde çok fazla miktarda su bulunmakta. Bu nedenle projede kuyular açarak suyu deşarj etmeye çalıştık. En yoğun zamanlarda saniyede 206 litre su tahliyesi yaptık. Bunu daha iyi anlamanız için şöyle bir benzetme yapmak isterim, saniyede 206 litre; 15 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde bir yüzme havuzunu yalnızca 15 dakikada doldurabilecek kadar güçlü bir su akışı demektir. Belki hedeflediğimiz bazı noktalarda bu zorlu zeminden kaynaklı gecikmeler yaşadık ama mesele hız değil, ülkemize onlarca yıl hizmet edecek bir eseri doğru şekilde inşa etmektir ama hiç şüpheniz olmasın, biz bu projeyi en güvenli, en sağlam ve en kalıcı şekilde tamamlayacağız. Bu dağ güçlüdür, suyu yoğundur, zemini zorludur ama mühendisliğimiz daha güçlüdür. Azmimiz, milletimize olan sorumluluğumuz hepsinden daha güçlüdür. Bu dev eseri en güvenli şekilde tamamlayacak, Erzurum'u Karadeniz'e bağlayan bu hattı milletimizin hizmetine sunacağız."