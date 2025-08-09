Bakan Uraloğlu, Avanos’ta tarihi köprü açılışını gerçekleştirdi

Açılış programına Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir milletvekilleri, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada köprünün 152 metre uzunluğu ve 11 kâgir ayağıyla Avanos'un tarihine tanıklık eden önemli bir eser olduğunu belirterek şunları söyledi: "Kültürel değerlerini koruyamayan milletler, yok olmaya mahkûmdur. Biz de tarihi yapılarımızı geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar 509 tarihi köprünün restorasyonunu tamamladık, 43 köprünün yenileme çalışmaları ise devam ediyor. Tarihi Avanos Köprüsü de bu çalışmalarımızın en güzel örneklerinden biri oldu."

Uraloğlu, köprünün Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan yangının ardından 1925'te betonarme tabliye ile yenilendiğini ancak zamanla yıprandığını ifade ederek, son restorasyon sürecinde taş ayakların güçlendirildiğini, eski betonarmenin yerine hafif ve dayanıklı çelik kirişli bir döşeme yapıldığını aktardı. Yaya yolları, korkuluklar ve aydınlatma sistemlerinin de yenilendiğini söyleyen Uraloğlu, köprünün hem estetik hem de güvenli hale getirildiğini vurguladı.

Restorasyonun yalnızca bir ulaşım projesi olmadığını, aynı zamanda Avanos'un tarihi kimliğinin korunması ve Kapadokya turizminin güçlendirilmesi açısından da önemli olduğunu belirten Uraloğlu, "Tarihi Avanos Köprüsü, iki yakayı birleştirirken aynı zamanda tarihle geleceği de buluşturuyor" dedi.

Bakan Uraloğlu, konuşmasında Nevşehir'e 2002 yılından bu yana ulaşım ve iletişim alanında 15 milyar 129 milyon liralık yatırım yapıldığını da hatırlattı.

Kapadokya Havalimanı'na 3 Kat Büyüklüğünde Yeni Terminal

Açılış töreninin ardından Kapadokya Havalimanı'nda incelemelerde bulunan Uraloğlu, 2024 yılında havalimanında 16 bin 772 uçuşla yaklaşık 722 bin yolcunun ağırlandığını, bunun 2023'e göre yüzde 28'lik artış anlamına geldiğini söyledi. Artan yolcu talebine cevap verebilmek için mevcut 3 bin 616 metrekarelik terminal binasının 10 bin 650 metrekareye çıkarıldığını belirten Uraloğlu, kapasitenin de yıllık 700 binden 2 milyona yükseleceğini açıkladı. Yeni terminalin, bölgeye gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış sağlayarak Kapadokya turizmini ve ticaretini canlandıracağını ifade eden Uraloğlu, projenin tamamlandığında bölgeye önemli katkılar sunacağını dile getirdi.