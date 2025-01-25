Bakan Uraloğlu: Elazığ’ın ulaşım ve iletişim altyapısına 52 milyar lira yatırım yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ziyareti kapsamında ilk olarak Elazığ Belediyesini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, il genelindeki projeler ve yatırımlar hakkında Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan bilgi aldı. Bakan Uraloğlu daha sonra Harput il yolu açılış törenine katıldı.



"Elazığ'ın ulaşım ve iletişimine 52 milyar lira yatırım yapıldı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ'ın ulaşım ağını ilmek ilmek ördüklerini belirterek konuşmasında şunları söyledi," Elazığ'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 52 milyar 871 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında; 33 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 365 km'ye çıkardık.Hiç bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yoktu, 204 km BSK kaplamalı yol ile Elazığlıları yollarda güven ve konforla tanıştırdık. Fırat nehrimizin üzerindeki gerdanlığımız olan Kömürhan Köprümüz Uluslararası Yol Federasyonu IRF tarafından da; geçtiğimiz yıl gergin eğik askılı ve ters-y tipi özelliği ile yapım metodolojisi kategorisinde dünyanın en iyi köprüsü seçildi. Üstelik bu köprümüzde Eyfel Kulesi'nin yapımında kullanılan çelik kadar çelik kullandık. Dile kolay tam 7 bin ton. Şu anda Elazığ – Malatya – Darende Yolu Kavşak İşleri ve Dicle II ve Hazar Köprüleri ile Maden İstasyon Köprüsü yapımı gibi 9 karayolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Elazığ'da hayata geçirdiğimiz en önemli projelerimizden biri de açılışı için bir araya geldiğimiz Elazığ-Harput İl Yolumuzdur. Elazığ-Harput İl Yolu ile daha önce şehir imarı içerisine sıkışan yol üzerinden 15,6 km kat ederek sağlanan ulaşımı şehrin dışına alarak 2 km kısalttık. 13,6 km uzunluğunda, 2 geliş 2 gidiş 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol haline getirdik. Hizmete sunduğumuz bu 13,6 km'lik yolumuz sayesinde; eski mevcut yolda 30 dakika süren seyahat süresini sadece 8 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 60 milyon lira, akaryakıttan ise 5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 65 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 315 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" dedi.

Kurdele kesiminin ardından Bakan Uraloğlu, yolda ilk turu Togg aracıyla gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, açılışın ardından Elazığ Valiliği'ni ziyaret ederek şeref defterini imzalayıp Vali Numan Hatipoğlu ile bir araya geldi.