Bakan Varank TEKNOFEST’te Türkiye’nin ilk uzay yolcularını tanıttı

TEKNOFEST'te bir basın toplantısı gerçekleştirerek, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını tanıtan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında uzay yarışında üst liglere taşıyacak hedefleri daha önce kamuoyuna ilan ettiklerini belirten Varank "Bu projenin amacı bilim insanlarımıza geliştirmiş oldukları teknolojileri, uzay ortamında test edebilme imkanı sağlamaktı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün sürecek yolculukta deneyler yapacaklar. Şuana kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 20 ülke deney yaptı. Şimdi biz de olacağız. Sürecin başından itibaren hassas adımlar attık. Detaylı sağlık taramasından ve derinlemesine fiziksel ve psikolojik testlere tabi tutuldular. 37 üniversite ve araştırma grubundan 48 proje geldi. İnsan araştırmalarından biyotekniğe kadar 13 deney ve test yapacaklar. Uzay görevleri için öncü olacaklar. Uzay yolcularımızın uzayla bulaşması olarak 2023'ün son çeyreği planlanıyor. Türk uzay yolcumuz ülkemize hayırlı olsun. Adaylarımız dört dörtlük adaylar." dedi.

İNSANIMIZ GİRDİGİ HER İŞTE BAŞARILI OLUR

Uzay İstasyonu'nu gidecek olan Alper Gezeravcı "F-16 pilotu olarak kıtada görev aldım. Yüksek lisansımı tamamladım. 2022 Mayıs ayı itibariyle, uzay programına başvurdum. Güzel ülkemizin insanlarının girdiği her yolda başarılı olur. Ufkumuzu uzaya taşımaya vesilen olan devletimize, devlet büyüklerimize ve milletimize teşekkür ederim."dedi

GÖREVİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIM

Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever ise " ABD'de yüksek lisans yaptım. Roketsan'da, uzay sistemleri direktörlüğünde görevime devam ettim. 11 ay süren yoğun bir süreçten sonra şuan karşınızdayım bu tarihi görevi layıkıyla yerine getirmek ve gece gündüz çalışmak olacak."diye konuştu