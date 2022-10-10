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Giriş Tarihi: 10.10.2022 12:16

Bakan Yardımcısı Akın Gürlek İşyurtları Kurumu’nu anlattı

Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, İşyurtları Kurumu’nu anlattı. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nda hükümlülerce üretilen ürünler ile ilgili bilgi veren Gürlek, “Özellikle tekstil alanında iddialıyız. Doğal ürünlerimiz kapsamında da yumurtamız, organik ürünlerimiz vardır. Bunlar tamamen doğrudan doğruya halka, tüketiciye sunulmaktadır. Bizim şuan 69 satış mağazamız var. İşyurtları Kurumumuz 205 farklı iş kolunda faaliyet göstermektedir. Bu mağazalarımızın bir kısmı doğrudan vatandaşlarımıza açıktır” dedi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Bakan Yardımcısı Akın Gürlek İşyurtları Kurumu’nu anlattı

Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nda hükümlülerce üretilen ürünlerin satıldığı satış mağazalarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. İşyurtları Kurumu ile ilgili bilgi veren Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, İşyurtları Kurumu'nun tutuklu ve hükümlülerin cezaevi sürecinde meslek edinmesinin sağlanması, mevcut mesleklerini geliştirmesi amacıyla kurulduğunu belirterek, bu konuda cumhurbaşkanlığı tarafından özel bütçe sağlandığını, amaçlarının ise toplumda tutuklu ve hükümlülerin ıslahı olduğunu kaydetti.

"TEKSTİL ALANINDA İDDİALIYIZ"

Şuanda 69 farklı yerde İşyurtları Kurumu mağazasının olduğunu, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler tarafından tamamen doğal, sağlıklı ve yöresel ürünler üretildiğini söyleyen Gürlek, "Özellikle tekstil alanında iddialıyız. Doğal ürünlerimiz kapsamında da yumurtamız, organik ürünlerimiz vardır. Bunlar tamamen doğrudan doğruya halka, tüketiciye sunulmaktadır. Bizim şuan 69 satış mağazamız var. İşyurtları Kurumumuz 205 farklı iş kolunda faaliyet göstermektedir. Bu mağazalarımızın bir kısmı doğrudan vatandaşlarımıza açıktır. Bir kısmı Yargıtay ya da adliyelerdeki binalarda vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. Vatandaşlarımız sağlıklı, doğal ve yöresel ürünleri buralardan tedarik edebilirler" dedi.

"TİCARİ BİR AMAÇ YOK"

Tutuklu ve hükümlülerin çeşitli meslekler kapsamında eğitim gördüklerini, bu eğitimin ardından da açık cezaevlerinde bu ürünlerin üretildiğini vurgulayan Gürlek, şunları söyledi:

"Ürünler üretildikten sonra güvenli ve sağlıklı bir zincirle doğrudan doğruya mağazalarımıza geliyor ve halkın hizmetine sunuluyor. Tutuklu ve hükümlülerimizin tamamen yeni meslek edinmeleri, mevcut mesleklerine devam etmeleri kapsamında ticari amaç gütmeksizin faaliyetlerine devam etmektedir."

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Bakan Yardımcısı Akın Gürlek İşyurtları Kurumu’nu anlattı
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