Bakan Yardımcısı Can, hukuk öğrencilerini ağırladı

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, yaptığı açıklamada, "Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'un talimatıyla bakanlık merkez binamızda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileriyle güzel bir sohbet ettik. Sayın Bakanımızın Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik güzel çalışmalarından bahsettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Can, öğrencilerle ileride yapacakları mesleklerle ilgili olarak samimi bir ortamda fikir alışverişinde bulundu. Öğrencilere mesleki deneyimlerini paylaşarak, genç hukukçuların karşılaşabileceği sorunlara dair bilgiler verdi.

Buluşma, sadece mesleki konularla sınırlı kalmadı; aynı zamanda gençlerin kişisel gelişimine de odaklandı. Can, gençlere her zaman kapılarının açık olduğunu vurgulayarak, onların gelecekteki başarılarına katkıda bulunma arzusunu dile getirdi.

Türkiye'nin geleceğine vurgu yapan Ramazan Can, gençlerin ülkenin yüzyılını şekillendirecek önemli aktörler olacağını belirtti. Gençlerin enerjisi ve vizyonuyla Türkiye'nin daha da ileriye taşınacağını ifade etti.

Can, öğrencilerin sorularını cevaplayarak, onlara çeşitli mesleki tavsiyelerde de bulundu.

Hukukun önemine dikkat çeken Can, "Hukuk, devleti ve toplumu ayakta tutan en önemli unsurlardan biridir. Hukuksuz bir toplumda huzur ve düzen sağlanamaz. Bu nedenle hukukçuların çok iyi yetişmesi ve hukukun üstünlüğü ilkesini her zaman göz önünde bulundurması gerekir." dedi.

Can, öğrencilere, ileride yapacakları mesleklerle ilgili de tavsiyelerde bulunarak, şunları söyledi: "Hukukçu olmak, çok zor ama aynı zamanda çok onurlu bir meslektir. Bu meslekte başarılı olmak için çok çalışmak, sabırlı olmak ve adalet duygusunu her zaman korumak gerekir. Ayrıca, hukukun evrensel değerlerini benimsemek ve bunları savunmak da çok önemlidir."

Gençlere her zaman güvendiklerinin altını çizen Can, bundan böyle Anadolu gençliğinin değerlerine, milletine ve ülkesine sahip çıkan bir gençlik olacağını da sözlerine ekledi.

Öğrencilerin ziyareti, hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından son buldu.