Bakan Yerlikaya açıkladı: "210 kilo uyuşturucu ele geçirildi"

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında NSM Daire Başkanlığı koordinesinde Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından 17 Eylül 2025'te tekneyle uyuşturucu sevkiyatına JİHA destekli operasyon başlatıldı.

100 MİLYONLUK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında, 24 Eylül 2025 günü saat 17.00'da Yunanistan'ın Rodos adasından Marmaris'e seyir halindeki DİAMOND 2 isimli lüks tekne durduruldu. Teknede bulunan şüpheliler S.B. (55) ile M.S.T. (23) gözaltına alındı. Teknede yapılan aramada 100 milyon TL değerindeki 210 kilo skunk ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BAKAN YELİKAYA: MAVİ VATANIMIZDA ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Operasyonu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mavi Vatanımızda Zehir Tacirlerine Geçit Yok! "Muğla Açıklarında JİHA Destekli Deniz Operasyonumuzda; 210 kg Skunk Uyuşturucu Maddesi Ele Geçirdik" Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca, Muğla açıklarındaki uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan koordineli çalışmalar sonucu; Uluslararası uyuşturucu tacirlerine ait tekneyi JİHA'larımız ile saniye saniye izleyerek denizden operasyon için düğmeye bastık. JİHA destekli takip sonucu teknede yapılan aramada: 210 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik. 2 şüpheli zehir tacirini yakaladık. Muğla Valimizi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Jandarma İHA Komutanlığımızı, Muğla İl Jandarma Komutanlığımızı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı yüzer unsurlarımızı, Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan'ımızda Sahil Güvenliğimiz ile evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.