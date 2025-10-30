Bakan Yerlikaya açıkladı! 6 ilde siber suçlara yönelik operasyon: Hesap hareketleri dudak uçuklattı!

"Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Sinop merkezli İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Yasa dışı bahis siteleri üzerinden reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları ve Yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."