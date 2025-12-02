Bakan Yerlikaya, Bakan Yardımcısı Aktaş’ın Acısını Elazığ’da Paylaştı

Sabah saatlerinde Elazığ'a gelen Bakan Yerlikaya, doğrudan Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın aile evine giderek taziyelerini iletti. Akabinde, merhume Safiye Aktaş'ın naaşı, aile mezarlığına defnedilmek üzere Yurtbaşı Mahallesi'ndeki evinden alınarak camiye getirildi.

CAMİDE HÜZÜNLÜ ANLAR

Cenaze namazı öncesinde Bakan Yerlikaya ve Bakan Yardımcısı Aktaş, cami avlusunda bir araya gelen Elazığ halkı, protokol üyeleri, akraba ve dostların taziyelerini kabul etti. Ziyaretçiler, Aktaş ailesine sabır ve başsağlığı dilerken, Bakan Yerlikaya da Bakan Yardımcısı Aktaş'a sürekli destek olarak yanında durdu.

Kılınan cenaze namazının ardından, Safiye Aktaş'ın naaşı, Bakan Yerlikaya, Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Bakan Yardımcısı Bülent Turan Elazığ valisi Numan Hatipoğlu Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, aile fertleri ve vatandaşların omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Defin işlemi, Yurtbaşı Mezarlığı'nda gerçekleştirildi.

Tören sırasında duygusal anlar yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı kısa açıklamada, "Devlet olarak, millet olarak birlik ve beraberlik içinde her zaman acıları paylaştık, sevinçleri paylaştık. Çok kıymetli Bakan Yardımcımız Mehmet Bey'in bu derin acısında da yanındayız. Merhume Safiye Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Elazığlı hemşehrilerimize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ise, Bakan Yerlikaya'nın şahsında tüm taziyeye gelenlere teşekkür ederek, annesinin hayırlı bir insan olduğunu ve dualarla anılmasını diledi.