Bakan Yerlikaya: İstanbul’da havaya ateş açan kişi gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
GEREĞİ YAPILDI-5— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 4, 2024
Sosyal medyada yer alan ve "asker eğlencesi" adı altında havaya ateş açan 20 yaşındaki S.Ö. adlı şahıs Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske… pic.twitter.com/52iNcuyl9l
"Sosyal medyada yer alan ve 'asker eğlencesi' adı altında havaya ateş açan 20 yaşındaki S.Ö. adlı şahıs, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz."
Yerlikaya, şüpheliyi yakalayıp adalete teslim eden polisleri tebrik etti.