Bakan Yumaklı’dan Manisa’ya geçmiş olsun telefonu

Manisa Valisi Enver Ünlü, Salihli ilçesinde Dibekdağı mevkiinde dün 11:30 sıralarında başlayan ve sabaha karşı 01:30 sıralarında kontrol altına alınan yangında zarar gören bölgelerde inceleme yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa Valisi Enver Ünlü'yü telefonla arayarak yangından etkilenen mahalle halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Yumaklı, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Ben oradaki bütün üreticilerimize köylülerimize çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz aynı gün 40'a yakın yangın takip ediyorduk. Bir tanesi de Manisa'daydı. Hamdolsun ki herhangi bir can kaybı yada bir sağlık problemi olmadı. Ben burada özellikle şunu vurgulamak istiyorum her zaman olduğu gibi bizler Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı gereği vatandaşlarımızın her türlü problemde anında yanlarındayız. Bütün kurumlar, bütün kuruluşlar, onların mağduriyetlerine sebep verecek ne varsa onu ortadan kaldırmak adına bütün imkânlarıyla devlet vatandaşın yanında oldu. Yangının söndürülmesi bir başka husus elbet elinizdeki imkânlarla bunları yaparsınız ama asıl önemli olan yangının çıkmamasını sağlamak. Nerede olursa olsun ister kırsalda ister ormanda ben özellikle duyarlı vatandaşlara çok çok teşekkür ediyorum birbirimizi ikaz edelim bunlara meydan vermeyelim. Sayın Valimizin başkanlığında bütün kurumlar orada tespitlerini yapıyorlar. İnşallah burada da vatandaşlarımızın bu mağduriyetleriyle alakalı bu tespitlerin sonuçlarını değerlendireceklerdir" diye konuştu.

Manisa Valisi Enver Ünlü, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, vatandaşların can güvenliğinin öncelikleri olduğunu söyledi. Yangın söndürme operasyonunda 3 personelin yaralandığını ancak durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Her iki mahallede zarar gören alanlarda incelemelerde bulunan Manisa Valisi Enver Ünlü "Yangın nedeniyle her iki mahallemizdeki vatandaşlarımızı tahliye etmiştik. Şuan itibariyle yangın tamamen söndürüldü. Ancak saha da soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre içerisinde Manisa'nın birçok noktasında 7-8 yangın oldu. Bugün ise Kula ve Köprübaşı ilçelerimizde yangınlar vardı ve kısa sürede söndürüldü. Bizler için önemli olan vatandaşlarımızın can güvenliği. Yangın söndürme çalışmalarımız esnasında 3 personelimiz yangından etkilenmişti. Onlarında tedavileri tamamlandı ve taburcu oldular. Sahada, 337 personelin yanı sıra 700'ün üzerinde gönüllü vatandaşımız can siper hane bir şekilde mücadele etti. Eli makine tutan, ekipman tutan herkes yangın bölgesine geldi. En büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması. Yangın sebebiyle metruk 3 tane evimiz ile kullanılan bir tane evimiz zarar gördü. Ayrıca bir adet traktör ile motosikletle, ekipmanlarda hasar gördü. Bu zararları en kısa sürede gidereceğiz. Tüm kurumların desteği ile bütün zararı telafi edeceğiz. Ekili alanlarımızdaki zararlarla ilgili de yine ilgili kurumlarımız gerekli çalışmalara başlamış durumda" dedi.

Yangından zarar gören bölgedeki incelemelerde Manisa Valisi Enver Ünlü'ye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İl Müdürü Osman Pıhtılı, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Salihli Orman İşletme Müdürü Mehmet Durak ile beraberindeki heyet eşlik etti.