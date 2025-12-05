Bakanlık devreye girdi: Piyasadan toplatılıyor! Kalem kutusunda ‘kurşun’ tespit edildi

Ticaret Bakanlığı, çocukların doğrudan temas ettiği bir okul çok amaçlı kalem kutusunda izin verilen kurşun seviyesinin aşılması nedeniyle ürünün satışını durdurdu.
Bakanlık açıklamasında, "Logon Colorful" markasına ait kalem kutusunun yapılan incelemelerde kimyasal risk taşıdığı tespit edilerek, ürünün piyasadan geri çağrıldığı belirtildi.
Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerinde, kalem kutusundaki kurşun seviyesi mevzuatta belirlenen sınırları aştığı için ürünün satışına yasak getirildi.
Çocukların doğrudan kullandığı ürünlerde böyle bir aşım sağlık açısından ciddi risk teşkil ettiği için satış ve dağıtım durduruldu.
Ürünün model ve seri numarası ("2028") tespit edilerek satış yasağı uygulanıp piyasadan toplatılması kararı alındı. Bakanlık, hem yerli hem ithal çocuk ürünlerinde denetimlerin süreceğini ve gerektiğinde benzer önlemler alınacağını bildirdi.
Tüketicilere yönelik uyarıda bulunan Bakanlık, söz konusu kalem kutusuna sahip ailelerin ürünü kullanmamalarını tavsiye etti. "Kimyasal risk taşıdığı" belirlenen ürünlerin sağlığa zarar verebileceği vurgulandı.