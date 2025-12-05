Bakanlık devreye girdi: Piyasadan toplatılıyor! Kalem kutusunda ‘kurşun’ tespit edildi

Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerinde, kalem kutusundaki kurşun seviyesi mevzuatta belirlenen sınırları aştığı için ürünün satışına yasak getirildi.

Çocukların doğrudan kullandığı ürünlerde böyle bir aşım sağlık açısından ciddi risk teşkil ettiği için satış ve dağıtım durduruldu.