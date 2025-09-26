Haberler Yaşam Haberleri Bakırköy açıklarında sürüklenen tekne KEGM tarafından kurtarıldı
Giriş Tarihi: 26.9.2025 11:43 Son Güncelleme: 26.9.2025 13:25

Bakırköy açıklarında sürüklenen tekne KEGM tarafından kurtarıldı

İstanbul Bakırköy açıklarında rüzgarın etkisiyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bakırköy açıklarında sürüklenen tekne KEGM tarafından kurtarıldı

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle Bakırköy açıklarında bir tekne sürüklenmeye başladı. İçerisinde 2 kişi bulunan 13 metre boyundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bakırköy açıklarında kumanda dışı kalarak sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 13 metre boyundaki teknenin KEGM-3 can kurtarma botuyla yedeklenerek Ataköy Marina'da emniyete alındığı bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakırköy açıklarında sürüklenen tekne KEGM tarafından kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz