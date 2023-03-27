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Giriş Tarihi: 27.3.2023 18:38 Son Güncelleme: 27.3.2023 19:57

Bakırköy Belediyesi'nde grev sonrası işten çıkarılan işçiler eylem yaptı

Bakırköy Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi talebiyle greve çıkan ve grev sonrası işten çıkarıldıklarını öne süren işçiler belediye binası önünde eylem yaptı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bakırköy Belediyesi’nde grev sonrası işten çıkarılan işçiler eylem yaptı

2021 yılında toplu iş sözleşmesi talebiyle greve çıkan Bakırköy Belediyesi işçileri sözleşmenin imzalanmasıyla işbaşı yaptı. Sonlanan grevin ardından işçilerden bazıları işten çıkarıldı. İşine son verilen işçilerin işe dönüş için başlattıkları hukuki süreç devam ederken bugün 10 kişilik grup belediye önünde toplanarak hem protesto hem de basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklamasını yapan Yılmaz Şutanrıkulu, "Biz 2021 yılında greve çıktık yüz gün grevde kaldık. Belediye-İş sendikasına güvenerek greve çıktık. Sendika başkanı Nihat Yurdakul grevi sonlandırdı, istemediğimiz rakamlarla bitirdi. Grevden kısa bir zaman sonra da belediye başkanı hak arayan, sesi çıkan arkadaşları 1 hafta sonra işten çıkardılar. Biz 25-30 senedir belediyede çalışan kadrolu işçilerdik. Hiçbir gerekçe göstermeden iş akdimizi feshetti. En ufak bir disiplin suçumuz yok. Bunun karşılığında biz sesimizi Türkiye'ye, Bakırköy halkına duyurmak için böyle bir basın açıklamasını uygun gördük" dedi.

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Bakırköy Belediyesi'nde grev sonrası işten çıkarılan işçiler eylem yaptı
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