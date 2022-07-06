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Giriş Tarihi: 7.7.2022

Bakırköy’de ‘hırsız başkan’ sloganları

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Bakırköy’de ‘hırsız başkan’ sloganları
Bakırköy Belediyesi, depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle Zeytinlik Halk Pazarı'nda 23 dükkanın geçen yıl tahliye edilmesi yönünde karar verdi. Bunun üzerine esnaf iş yerlerini güçlendirip yenileyerek, İstanbul Teknik Üniversitesinden depreme dayanıklı olduğuna dair rapor aldı. İstanbul 3. İdare Mahkemesi de belediyenin tahliye talebine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bakırköy Belediyesi mahkemenin kararına rağmen esnafın elektrik, su ve doğalgazını kesti. Belediye ekiplerine büyük tepki gösteren çarşı esnafı, 'Burası sizin Gezi'niz olacak' diyerek "Hırsız başkan" sloganları attı.

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Bakırköy’de ‘hırsız başkan’ sloganları
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