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Giriş Tarihi: 4.9.2022 13:57

Bakırköy'de uyuşturucu operasyonu!

Bakırköy Asayiş Büro Amirliği, Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde bulunan bir çiçekçiye uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu ve paranın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Bakırköy’de uyuşturucu operasyonu!

Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine Osmaniye Mahallesi'nde bulunan bir çiçekciyi takibe aldı. Farklı gün ve tarihlerde izlenen işyeri ve çevresi izlendi. Kimliği belirsiz şahısların gelip gittiğini çicekciye 3 Eylül tarihinde akşam saatlerinde operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı işyeri aramasında 13 parça halinde şeffaf poşet ve kilitli poşet içerisinde toplam 30.50 gram ağırlığında marianna maddesi ve 64.400 TL para ele geçirildi. İşyerinde bulunan ve ifadeleri alınarak gözaltına alınan V.I. ve F.N. gözaltına alınarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

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Bakırköy'de uyuşturucu operasyonu!
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