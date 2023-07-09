Haberler Yaşam Haberleri Balık tutarken çaya düşen gençten acı haber
Giriş Tarihi: 9.7.2023 20:57 Son Güncelleme: 9.7.2023 22:04

Balık tutarken çaya düşen gençten acı haber

Siirt'te balık tutmak için girdiği çayda dengesini kaybederek kaybolan  gencin cansız bedeni dalgıç ekipleri tarafından çıkarıldı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Balık tutarken çaya düşen gençten acı haber

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde yaşayan ve arkadaşlarıyla balık tutmak için Ekinli köyü mevkinde bulunan Garzan Çayı'na giren 18 yaşındaki Veysi Ulukan, bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Suda çırpınan Ulukan'ı kurtarmaya çalışan arkadaşlarının girişimleri sonuçsuz kalması üzerine durum 112 Acil Servise iletildi. Arkadaşlarının ve çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD, Batman Belediyesi Dalgıç ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, Ulukan'a ulaşmak için başlattığı çalışmalara, vatandaşlar da destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda Ulukan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Garzan Çayında boğulan gencin yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ulukan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılırken jandarma da olayla ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu! Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan emekli maaşı zammı açıklaması: Sözümüzü tutuyoruz
Huzuru bozana sınırdışı
SON DAKİKA: ABD duyurdu: DEAŞ lideri Suriye'de öldürüldü
Başkan Erdoğan Kızılay mesajı: Sahip çıkmak 85 milyonun görevi
Çok büyük bir bilgeyi kaybettik
Batman'da kan donduran cinayet! Cani koca karısı Aysel Ekici'ye kurşun yağdırdı
Tanju Özcan'dan bomba Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: 15 il başkanını görevden alacak!
SON DAKİKA: MEB duyurdu: Okullar o tarihte açılacak!
Fransa’nın kanlı tarihi
ARKADAŞINA GÖNDER
Balık tutarken çaya düşen gençten acı haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA