Balık tutarken çaya düşen gençten acı haber

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde yaşayan ve arkadaşlarıyla balık tutmak için Ekinli köyü mevkinde bulunan Garzan Çayı'na giren 18 yaşındaki Veysi Ulukan, bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Suda çırpınan Ulukan'ı kurtarmaya çalışan arkadaşlarının girişimleri sonuçsuz kalması üzerine durum 112 Acil Servise iletildi. Arkadaşlarının ve çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD, Batman Belediyesi Dalgıç ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, Ulukan'a ulaşmak için başlattığı çalışmalara, vatandaşlar da destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda Ulukan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Garzan Çayında boğulan gencin yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ulukan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılırken jandarma da olayla ilgili inceleme başlattı.