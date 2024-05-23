Balık yağında kalp uyarısı

BMJ Medicine adlı hakemli dergide yayımlanan çalışma kapsamında yaş ortalaması 55 civarında olan katılımcıların yaklaşık 12 yıllık verileri analiz edildi. Independent sitesinin dergiden aktardığına göre balık yağı takviyelerinin sağlıklı kişilerde kalp hastalıkları ve inme riskini artırabileceği ortaya çıktı. Öte yandan kalp-damar hastalığından muzdarip kişilerde ölüm riskini düşürebiliyor. Britanya Kalp Vakfı'ndan diyetisyen Tracy Parker, "Düzenli balık yağı takviyesi alan kişilerde endişeye yol açmasına gerek yok. Fakat kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını önlemek için balık yağı takviyesine başlamaya da yeşil ışık yakmıyor" dedi.