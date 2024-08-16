Balık yemeye giderken kazada can verdiler

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Hancılar Mahallesi'nde yaşayan Tekeci ailesi, önceki akşam balık yemek için Sakızcılar Mahallesi'ndeki bir restorana gitmek üzere yola çıktı. Ancak Adnan Tekeci'nin (61) kullandığı otomobil, Sakızcılar Mahallesi yakınlarındaki Darıdere mevkiinde virajı alamayınca, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Dün sabah bölgeden geçenler, uçurumdan dumanların yükseldiğini görünce, otomobili fark etti. Olay yerine gelen ekipler, otomobil sürücüsü ile eşi Hatice Tekeci (57), kayınpederi Osman Nalçacı (80) ve kayınvalidesi Kerime Nalçacı'nın (75) öldüğünü belirledi. Cesetler, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından 5 saat süren çalışma sonucu güçlükle çıkarıldı.Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Cemalettin Ege'nin (77) kullandığı otomobil, Hacıpazar Köyü yakınlarında Aykut Cantürk'ün (40) kullandığı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilerek alev alan otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan eşinin kardeşi Mustafa Duran (75) ve eşi Fadime Duran (77) ölürken, Nazmina Duran (7) ve Armağan Duran yaralandı. Ailenin Cemalettin Ege'nin torunu Beyza Ege'nin nişanından döndüğü ortaya çıktı.Ordu'nun Altınordu ilçesinde önceki gece Dedeli kavşağında kontrolden çıkan Yaşar Özyurt'un (31) kullandığı hafif ticari araç, hendeğe düşüp takla attıktan sonra istinat duvarına çarptı. Sürücü ve yanındaki arkadaşı Murat Hasan Öztürk (39), hayatını kaybetti.Aydın'ın Söke ilçesindeki Muradiye kavşağında otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Yüksel Koyuncu (48) öldü. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.