Balıkçılar 'vira Bismillah' dedi

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Yeni sezonun açılışı Beykoz Poyrazköy'de, İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla yapıldı.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL SÜRDÜREBİLİR BALIKÇILIK VURGUSU YAPTI

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkat çekti. Altın yumurtlayan tavuk benzetmesi yapan Gül, şu ifadeleri kullandı: "Sürdürülebilirlik diyoruz ya. Hani bizim de içimizde hepimizin kitaplarını okudum. Şu yumurtlayan tavuk meselesi var. Altın yumurtlayan tavuk aslında balıkçılık sektörünü çok güzel anlatıyor. Biz kurallara uymazsak, kuralları uygulamazsak ya da kuralları herhangi bir sektörün söylediği gibi yaparsak altın yumurtlayan tavuğu kesmiş olacağız. O açıdan keşfedilmeyen hiçbir şey yok. Bilinmeyen hiçbir şey yok. Sorunların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kıymetli komisyonu başta olmak üzere Tarım Bakanlığımız, odalarımız, bu işin balıkçılıkla uğraşan esnaf arkadaşlarımız ile birlikte inşallah zaman içerisinde doğa imkan sağladığı müddetçe sorunlar birer birer çözülür. Ben bu vesileyle sezonun hepinize, İstanbul'umuza, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

BALIKÇILAR SEZONDAN UMUTLU

Törenin ardından "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, 4 buçuk ay sonra attıkları ilk ağlardan balık çıkmaması nedeniyle umduklarını bulamadı. Balık boylarının yeterince büyümediğini belirten balıkçılar, sezonun ilk gününde verim alınamadığını söyledi. Sabahın erken saatlerinde balıkla dönen tekneler ise Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne yanaştı. Balıklar mezat usulü ile satışa sunuldu.

'BEKLENTİMİZ ŞU ANDA YÜKSEK DEĞİL'

Dursun Dede 53 gırgır teknesinin sahibi, kaptan Burhan Aslan, "Beklentilerimiz pek şu anda yüksek değil. Görüntüye göre normal bir rutin olabilir. Hamsi ve istavrit olarak bakıyoruz şu anda. Sardalya arıyoruz. Yani hangi yolu denk gelirse ona göre hareket etmeye çalışacağız. Arayış içerisindeyiz. Sezonun daha ilk günü, ilk saatleri. Artık bugünden sonra ilerleyen günlere göre sezonumuz belli olacak. Şu anda Demokrasi Adası'nın açıklarındayız. Hamsi arıyoruz şu anda. Bulabilirsek ne mutlu bize. Sabaha kadar, gün açana kadar hamsi arayışı içindeyiz. Fiyatların biraz yüksek olması gerekiyor. Çünkü enflasyonun yüksek olduğu için bizleri ancak kurtarır. Tabii halk biliyor. Dikey radarlarımız var, sonarlarımız var. Sonarlarla ,dikey radarlarla balıkları arıyoruz" dedi.

'SEZON YAVAŞ BAŞLADI AMA UMUDUMUZ VAR'

Balıkçı Ömer Tekel, "Sezon biraz yavaş başladı, yağmur yağmamasından dolayı. Önümüzdeki günlerde umutluyuz. Yavaş yavaş olacak. Tahmini bugün 1500 civarı kasa balık geldi. Palamutla başlamak istedik ama maalesef olmadı. Önümüzdeki günlerde umutluyuz. Yağmurlarla beraber palamutun olacağını en azından diğer çeşitlerin geleceğini tahmin ediyoruz. Şu an bir umutsuzluk var ama güzel günler için umutlar artacak" diye konuştu.

Balıkçı Yunus Akgöz, "Av sezonu başladı. Mutlu olacağız. Daha henüz ilk gün. Ama bereketli görünüyor. İstavrit şu anda bol. Hamsiden şu an bir umut yok. Hamsi bol dediler ama daha hiç gelen giden yok. Ufak balık olacak bu sene. Şu an yaklaşık 3 motor balık geldi, 3'ü de istavrit. Görünürde hamsi yok. Ama inşallah sabaha karşı gelir. Hamsi biraz gündüz olduğu için de denizde artık ışık yakma olayını kaldırdılar. Tabii bu bir yönden iyi oldu. En azından balığın nesli tükenmemiş oluyor" ifadelerini kullandı.

Balıkçı Ümit Böğük, "Daha yeni başladı. Yavaş yavaş gelmeye başladı. Tabii ki şu anda kırığız. Tam gelmedi. Ama gelecek var. Balıkçılar konuşur. Onlar konuşur. Umutsuz konuşur. Fazla konuşmayı sevmeyenler öyle umutsuz konuşur. İşini sevenlere az da yapsa, 10 kuruş alacağını bildiği için konuşur ama alamayacak adam benim gibi o da keser yani. Şu anda hamsi, istavrit bekliyoruz. Gelir, yani var. En çok onlar oluyor. Palamut biraz az" dedi.