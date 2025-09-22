Haberler Yaşam Haberleri BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde öğlen saatlerinde deprem yaşandı. AFAD’ın yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar bölgeden gelen son dakika bilgilerini merak etmeye başladı. Depremin büyüklüğü ve detayları gündemin odağında. Peki, Balıkesir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü neresi?

Balıkesir'de deprem korkusu gündeme geldi. Sındırgı merkezli yaşanan sarsıntılar vatandaşları endişelendirdi, AFAD konuyla ilgili açıklama yayımladı. Peki, Balıkesir'de deprem meydana geldi mi ve şiddeti kaç olarak ölçüldü? İşte detaylar…

BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA

Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12:02'de meydana gelen deprem birçok çevre ilde de hissedildi.

#DEPREMBüyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-22
Saat:12:02:42 TSİ
Enlem:39.18889 N
Boylam:28.17167 E
Derinlik:7 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

