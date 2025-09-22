BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Balıkesir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Balıkesir'de deprem korkusu gündeme geldi. Sındırgı merkezli yaşanan sarsıntılar vatandaşları endişelendirdi, AFAD konuyla ilgili açıklama yayımladı. Peki, Balıkesir'de deprem meydana geldi mi ve şiddeti kaç olarak ölçüldü? İşte detaylar…
Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12:02'de meydana gelen deprem birçok çevre ilde de hissedildi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.
