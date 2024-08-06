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Giriş Tarihi: 6.8.2024 20:09 Son Güncelleme: 6.8.2024 20:13

Balıkesir'de cinayet işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı.

AA
Balıkesir’de cinayet işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı

İddiaya göre Metin Gür (44), husumetli olduğu Kemal Pektaş'ın (60) Kırsal Çavuş Mahallesi'ndeki evinin öne giderek dışarı çıkmasını istedi. Gür, Pektaş'ın çıkmaması üzerine bölgeden ayrıldı.

Gür, daha sonra tekrar Pektaş'ın evine gelerek dışarı çıkmasını istedi. Kemal Pektaş ile oğlu Tayfun Pektaş (31) av tüfeğiyle dışarı çıkarak Gür'e ateş etti.

Kafasından yaralanan Gür, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan baba ile oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Balıkesir'de cinayet işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı
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