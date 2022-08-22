Balıkesir’de çöp dağları tarihe karıştı

Çevre yatırımlarıyla, çöpü sorun olmaktan çıkarıp ekonomik bir değere dönüştüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçede tespit edilen 41 vahşi depolama alanından 22'sinin rehabilitasyonunu gerçekleştirdi.Balıkesir'de hayata geçirdiği çevre yatırımlarıyla, çöpü sorun olmaktan çıkarıp ekonomik değere dönüştüren Büyükşehir, katı atık aktarma istasyonlarıyla ilçelerde topladığı atıkları kontrollü depolama sahasına taşıyarak ayrıştırıyor. Bu atıklardan elektrik üretiliyor. 15 ilçede 41 vahşi depolama alanından 22'sinin rehabilitasyonu yapıldı.2019 yılından bu yana 2 milyon 601 bin 290 metreküp atığı ıslah eden Büyükşehir, vahşi depolama alanlarının yüzde 77.2'sinin ıslahını yaparak doğaya kazandırdı. Toplam hacmi 610 bin 116 metreküp olan, 18 vahşi depolama alanın rehabilitasyonu 2023'te tamamlanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla toplam 3 milyon 370 bin 656 metreküp atık ıslah edilmiş olacak. Zaman zaman yangın çıkan Edremit çöp alanında ıslah çalışmalarına da başlandı. İlçelerden toplanan atıklar, Büyükşehir tarafından inşa edilen katı atık aktarma istasyonları vasıtasıyla bertaraf tesisine taşınıyor. Önce ayrıştırılan atıklardan ortaya çıkan metan gazından elektrik üretiliyor.İnşa ettiği aktarma istasyonları vasıtası ile taşıma işi yapan araç sayısını azaltarak trafik yükünü en aza indiren Büyükşehir, motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonu da azaltmış oluyor. Büyükşehir Belediyesi'nin insan ve doğaya saygılı bir yönetim anlayışla proje ve yatırımlarını sürdürdüğünü ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Yaptığımız her işin temelinde doğa var, insan var. Sağlıklı bir şehir, Büyükşehir olarak öncelikli görevimiz. Bu nedenle şehrin çöpünü sorun olmaktan çıkarmak için gayret ediyoruz. On yılların sorunu vahşi depolamayı bitirmek üzereyiz. 15 ilçede tespit ettiğimiz 41 vahşi depolama alanından 22'sinin rehabilitasyonunu yaptık. Çalışmaların yüzde 77.2'sini tamamladık" dedi.