Balıkesir’de dehşet: Sokakta başından vurulmuş halde bulundu! Hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Adrese ulaşan ekipler, yanında silah bulunan Usame Sarı'nın başından vurulduğu tespit etti. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, buradan da Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Sarı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.