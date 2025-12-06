Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de dehşet: Sokakta başından vurulmuş halde bulundu! Hayatını kaybetti
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, sokakta başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede bulunan bedenin 20 yaşındaki Usame Sarı'ya ait olduğu tespit edildi. Sarı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Dehşete düşüren olay, dün saat 23.30 sıralarında, Erdek ilçesi Yalı Mahallesi Gazi Süleymanpaşa Sokak'ta meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan kişiyi fark eden çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Adrese ulaşan ekipler, yanında silah bulunan Usame Sarı'nın başından vurulduğu tespit etti. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, buradan da Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Sarı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini ve Sarı'nın telefon görüntülerini inceliyor.

