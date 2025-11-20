Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de feci kaza! Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 20.11.2025 21:42

Balıkesir'in Havran ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı vatandaş ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı.

İHA
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 U 84050 plakalı kamyon ile Memduh A'nın kullandığı 17 ADB 5006 plakalı kamyonet Balıkesir-Edremit kara yolu Eseler Mahallesi mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Memduh A olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan eşi ise yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı.

