Balıkesir’deki 4.8’lik deprem korkuttu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD'ın açıklamasına göre, Sındırgı'da dün saat 21.58'de 4.8, 22.00'de ise 4.2 büyüklüğünde 2 deprem daha oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" açıklamasını yaptı. 4.8'lik deprem, bugüne kadar yaşanan 4 bin dolayındaki artçı sarsıntının en büyüğü olarak kayıtlara geçti.