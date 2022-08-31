Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'deki dere yatağında kirliliğe neden olan zanlıya ceza
Giriş Tarihi: 31.8.2022 16:46 Son Güncelleme: 31.8.2022 16:48

Balıkesir'deki dere yatağında kirliliğe neden olan zanlıya ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetim Ekipleri, Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi’ndeki dere yatağında oluşan kırmızı renkli kirlilik ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin incelemeleri sonucunda, Karapürçek Deresi’ne zirai tarım ilacı boşaltıldığı tespit edildi. Bunun üzerine zirai tarım ilacının yoğun görüldüğü kırmızı renkli kirliliğin vidanjörlerle çekilme işlemlerine başlandı. Bakanlık ve belediye ekiplerinin kirliliğin Susurluk Çayı ve Marmara Denizi’ne ulaşmaması için çalışmalarını dün akşam saatlerinden buyana aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Bakanlık, olaya neden olan zanlı İ.D.’ye Çevre Kanunu’nun 20 Y. Maddesine göre 548 bin 48 TL para cezası uyguladı ve Cumhuriyet Savcılığı’na da suç duyurusunda bulundu.

Balıkesir’deki dere yatağında kirliliğe neden olan zanlıya ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'ndeki dere yatağında meydana gelen kırmızı renkli kirlilik ihbarı üzerine anında harekete geçti.

Bakanlık denetim ekipleri, bölgede yaptıkları inceleme sonucu mahalle kanalizasyonunun dereye deşarj noktasından numune alarak akredite laboratuvarına teslim etti. Ekiplerin olay bölgesindeki incelemeleri sonucunda ise dere yatağındaki kırmızı renkli kirliliğe Karapürçek Mahallesi'ndeki bir evin deposunda bulunan ve kullanım süresi geçmiş zirai tarım ilaçlarının kanalizasyon sistemine boşaltılması sonucu oluştuğu ortaya çıktı.

Bakanlık ve belediye ekipleri, kirliliğin Susurluk Çayı ve Marmara Denizi'ne ulaşmaması için çalışmalarını dün akşam saatlerinden buyana aralıksız sürdürürken vidanjörlerle çekilen kirlilik bölgedeki su arıtma tesisine götürülüyor.

Yapılan denetimlerde, derenin kanalizasyon deşarj noktasına yakın bölgelerinde kısmi balık ölümlerinin de görüldüğü belirtildi.

Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü, Karapürçek Mahallesi'ndeki derede meydana gelen kirliliğe neden olan zanlı İ.D.'ye 548 bin 48 TL idari para cezası uyguladı ve zanlı hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu

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Balıkesir'deki dere yatağında kirliliğe neden olan zanlıya ceza
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