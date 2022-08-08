Balıklı Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Yuvanidis: Binanın 6 ay içerisinde çatısı yapılacak

"HASTANEMİZ AKTİF ŞEKİLDE HİZMET VERİYOR"

Balıklı Rum Hastanesi Genel Koordinatörü Selçuk Atay "Zeytinburnu Belediyesi ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bir yanlış anlaşılma var. Vakfın ihtiyarhane binasında çıkan yangın hastane kısmı olarak algılandı. Hastanemizin içerisinde 8 bina var. Bu binanın sadece bir tanesi ihtiyarhane binamız. Alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı ve hastane binamız aktif ve hizmet veriyor" dedi.