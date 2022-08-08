Haberler Yaşam Haberleri Balıklı Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Yuvanidis: Binanın 6 ay içerisinde çatısı yapılacak
Giriş Tarihi: 8.8.2022 11:36 Son Güncelleme: 8.8.2022 11:39

Balıklı Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Yuvanidis: Binanın 6 ay içerisinde çatısı yapılacak

İstanbul’un eski 269 yıllık ttarihi hastane binalarından olan Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi Bölümü’nde çıkan yangının sonrası binanın eski günlerine dönmesi için çalışmalar hızlandırıldı. Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis binanın kerpiçten yapılması ve yağacak yağmurdan etkilenmesinin sözkonusu olması nedeniyle önce çatısının sonra iç kısımlarının 3 ay ila 6 ay arasında tamamlanacağını söyledi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Balıklı Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Yuvanidis: Binanın 6 ay içerisinde çatısı yapılacak

Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi Bölümü'nde çıkan yangının ardından belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları devam ediyor.

Perşembe günü çıkan yangında tahliye edilen hastaların bazıları hastanenin farklı bölümlerine taşınırken, bir kısmı Prof. Dr. Murat Dilmener hastanesine götürülmüştü. Hastaların tamamının salı gününe kadar Balıklı Rum Hastanesi'ne geri döneceği bildirildi. Çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması da sürüyor.

"HASTALAR SALI GÜNÜNE KADAR DÖNMÜŞ OLACAK"

Büyük yangın geçirerek çatısı tamamen yanan Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin tekrar eski günlerine dönmesi için çalışmalar hızlandırıldı. Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis temizlik çalışmalarına başlandığını belirterek "5 gün veya bir hafta içerisinde çalışmalar tamamlanacak. Zeytinburnu Belediyesi çalışanları temizliğe devam edecek. Binanın 3 ay ila 6 ay arasında tamamlanacağını düşünüyorum. Eski günlerine kavuşacak. Hastaların durumu çok iyi peyder pey hastanenin boş yataklarına getiriyoruz salı gününe kadar hastalar geri dönmüş olur. Hasta yakınları her şeyle ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

"HASTANEMİZ AKTİF ŞEKİLDE HİZMET VERİYOR"

Balıklı Rum Hastanesi Genel Koordinatörü Selçuk Atay "Zeytinburnu Belediyesi ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bir yanlış anlaşılma var. Vakfın ihtiyarhane binasında çıkan yangın hastane kısmı olarak algılandı. Hastanemizin içerisinde 8 bina var. Bu binanın sadece bir tanesi ihtiyarhane binamız. Alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı ve hastane binamız aktif ve hizmet veriyor" dedi.

BİNA TUĞLADAN YAPILDIĞI İÇİN YAĞMURDAN OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Zeytinburnu Belediyesinin görevlileri tarafından temizlik çalışmaları devam eden Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi binasının tuğlalardan yapıldığı ve yağmurdan etkilenmemesi için çalışmalara hız verildiği kaydedildi.

SON DAKİKA | Balıklı Rum Hastanesi’nde korkutan yangın! Yüzlerce hasta tahliye edildi

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Balıklı Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Yuvanidis: Binanın 6 ay içerisinde çatısı yapılacak
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