Balkan Ninnisi bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok? Balkan Ninnisi final mi yapıyor, günü mü değişti, hangi gün?

Balkan Ninnisi yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak gibi sorular diziseverler tarafından mercek altına alınıyor. TV yayın akışında, dizinin yeni bölümünün yayınlanması gereken saatte başka bir program yer alıyor. Bu durumdan hareketle Balkan Ninnisi bu akşam var mı, günü mü değişti soruları yanıt arıyor. Peki, Balkan Ninnisi final mi yapıyor, yeni bölüm hangi gün? İşte konunun detayları ve yeni bölüm yayın tarihi!
BALKAN NİNNİSİ BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?
Balkan Ninnisi bu akşam yayınlanmayacak. Bu akşam dizinin yayın saatinde Zafer Bayramı dolayısıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı 100. Yıl Özel Konseri canlı yayını ekrana gelecek.