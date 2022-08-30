Balkan Ninnisi bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok? Balkan Ninnisi final mi yapıyor, günü mü değişti, hangi gün?

Balkan Ninnisi yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak gibi sorular diziseverler tarafından mercek altına alınıyor. TV yayın akışında, dizinin yeni bölümünün yayınlanması gereken saatte başka bir program yer alıyor. Bu durumdan hareketle Balkan Ninnisi bu akşam var mı, günü mü değişti soruları yanıt arıyor. Peki, Balkan Ninnisi final mi yapıyor, yeni bölüm hangi gün? İşte konunun detayları ve yeni bölüm yayın tarihi!