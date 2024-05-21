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Giriş Tarihi: 21.5.2024 16:31 Son Güncelleme: 21.5.2024 16:41

Balkondan düşen 2 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

Nevşehir’de evlerinin balkonunda mandalla oynarken düşen 2 yaşındaki Elif Gümüş yaşam mücadelesini kaybetti.

FULDA SARIYER
Balkondan düşen 2 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

Olay, Pazar günü öğle saatlerinde 2000 Evler Mahallesi 61. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balkonda bulunan mandal sepeti ile oynayan ikiz kardeşlerden 2 yaşındaki Elif Gümüş elindeki mandal sepetini yere düşürdü. Mandal sepetine bakmaya çalışan Elif Gümüş'te dengesini kaybederek yere düştü. Olayı gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Elif Gümüş daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Elif Gümüş'ün beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

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Balkondan düşen 2 yaşındaki Elif hayatını kaybetti
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