Balkondan düşen 2 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

Olay, Pazar günü öğle saatlerinde 2000 Evler Mahallesi 61. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balkonda bulunan mandal sepeti ile oynayan ikiz kardeşlerden 2 yaşındaki Elif Gümüş elindeki mandal sepetini yere düşürdü. Mandal sepetine bakmaya çalışan Elif Gümüş'te dengesini kaybederek yere düştü. Olayı gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Elif Gümüş daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Elif Gümüş'ün beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.