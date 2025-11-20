Balkondan düşen gazeteci Aykut Küçükkaya’nın annesi hayatını kaybetti

Olay, saat 06.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi Akbal İnşaat Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre; balkona çıkan Alzheimer hastası Fatime Küçükkaya, dengesini kaybedip, 4'üncü kattan evinin önünde park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçükkaya kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde ve evde incelemede bulundu. Küçükkaya'nın düştüğü 06 EER 625 plakalı otomobilin ise Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in makam aracı olduğu ortaya çıktı. Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Aykut Küçükkaya'nın annesi olan Fatime Küçükkaya'nın cenazesi, yarın öğle vakti Devrek ilçesi Çolakpehlivan köyünde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.