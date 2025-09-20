BALLON D'OR ÖDÜLLERİ TARİHİ 2025: Ballon d'Or (Altın Top) ne zaman,hangi tarihte düzenlenecek, adayları kimler?

69. Ballon d'Or, 2024/2025 sezonunun en iyilerini belirlemek için Eylül ayında Paris'te gerçekleşecek görkemli törenle sahiplerini bulacak. Bu yıl kadın futboluna özel üç yeni ödül kategorisi de sahne alacak: Kadınlar Kopa Kupası, Kadınlar Yashin Kupası ve Kadınlar Gerd Müller Kupası. Peki, Ballon d'Or ödülleri ne zaman ve hangi saatte verilecek?