BALLON D'OR ÖDÜLLERİ TARİHİ 2025: Ballon d'Or (Altın Top) ne zaman,hangi tarihte düzenlenecek, adayları kimler?

69. Ballon d'Or, 2024/2025 sezonunun en iyilerini belirlemek için Eylül ayında Paris'te gerçekleşecek görkemli törenle sahiplerini bulacak. Bu yıl kadın futboluna özel üç yeni ödül kategorisi de sahne alacak: Kadınlar Kopa Kupası, Kadınlar Yashin Kupası ve Kadınlar Gerd Müller Kupası. Peki, Ballon d'Or ödülleri ne zaman ve hangi saatte verilecek?
BALLON D'OR ÖDÜLLERİ NE ZAMAN?
2025 Ballon d'Or ödülleri, 22 Eylül Pazartesi günü Paris'teki Théâtre du Châtelet'te sahiplerini bulacak. Törenin sunuculuğunu Hollandalı futbol efsanesi Ruud Gullit ile Kate Scott üstlenecek. Bu yılki törende verilecek ödüller ise şöyle sıralanıyor:
Erkekler Ballon d'Or: Yılın en iyi erkek futbolcusu
Kadınlar Ballon d'Or: Yılın en iyi kadın futbolcusu
Erkekler Kopa Kupası: En iyi genç erkek oyuncu
Kadınlar Kopa Kupası: En iyi genç kadın oyuncu
Erkekler Yaşin Kupası: En iyi erkek kaleci
Kadınlar Yaşin Kupası: En iyi kadın kaleci
Erkekler Gerd Müller Kupası: Kulüp ve milli takımda en çok gol atan oyuncu
Kadınlar Gerd Müller Kupası: Kulüp ve milli takımda en çok gol atan oyuncu
Erkekler Johan Cruyff Kupası: Kulüp veya milli takım bazında en iyi teknik direktör
Kadınlar Johan Cruyff Kupası: Kulüp veya milli takım bazında en iyi kadın antrenör
Yılın Erkekler Kulübü Kupası
Yılın Kadınlar Kulübü Kupası
Sócrates Ödülü
2025 BALLON D'OR ADAYLARI
Erkekler
Jude Bellingham (İngiltere, Real Madrid)
Ousmane Dembélé (Fransa, Paris Saint-Germain)
Gianluigi Donnarumma (İtalya, Paris Saint-Germain/Manchester City)
Désiré Doué (Fransa, Paris Saint-Germain)
Denzel Dumfries (Hollanda, Inter)
Serhou Guirassy (Gine, Borussia Dortmund)
Viktor Gyökeres (İsveç, Sporting CP/Arsenal)
Erling Haaland (Norveç, Manchester City)
Achraf Hakimi (Fas, Paris Saint-Germain)
Harry Kane (İngiltere, Bayern)
Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Napoli/Paris Saint-Germain)
Robert Lewandowski (Polonya, Barselona)
Alexis Mac Allister (Arjantin, Liverpool)
Lautaro Martínez (Arjantin, Inter)
Kylian Mbappé (Fransa, Real Madrid)
Scott McTominay (İskoçya, Napoli)
Nuno Mendes (Portekiz, Paris Saint-Germain)
João Neves (Portekiz, Paris Saint-Germain)
Michael Olise (Fransa, Bayern)
Cole Palmer (İngiltere, Chelsea)
Pedri (İspanya, Barselona)
Raphinha (Brezilya, Barselona)
Declan Rice (İngiltere, Arsenal)
Fabián Ruiz (İspanya, Paris Saint-Germain)
Mohamed Salah (Mısır, Liverpool)
Virgil van Dijk (Hollanda, Liverpool)
Vinícius Júnior (Brezilya, Real Madrid)
Vitinha (Portekiz, Paris Saint-Germain)
Florian Wirtz (Almanya, Leverkusen/Liverpool)
Lamine Yamal (İspanya, Barselona)
Kadınlar
Sandy Baltimore (Fransa, Chelsea)
Barbra Banda (Zambiya, Orlando Pride)
Aitana Bonmatí (İspanya, Barselona)
Lucy Bronze (İngiltere, Chelsea)
Klara Bühl (Almanya, Bayern)
Mariona Caldentey (İspanya, Arsenal)
Sofia Cantore (İtalya, Juventus/Washington Spirit)
Steph Catley (Avustralya, Arsenal)
Temwa Chawinga (Malavi, Kansas City)
Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)
Emily Fox (ABD, Arsenal)
Cristiana Girelli (İtalya, Juventus)
Esther González (İspanya, Gotham FC)
Caroline Graham Hansen (Norveç, Barselona)
Patri Guijarro (İspanya, Barselona)
Amanda Gutierres (Brezilya, Palmeiras)
Hannah Hampton (İngiltere, Chelsea)
Pernille Harder (Danimarka, Bayern)
Lindsey Heaps (ABD, OL Lyonnes)
Chloe Kelly (İngiltere, Manchester City/Arsenal)
Frida Leonhardsen Maanum (Norveç, Arsenal)
Marta (Brezilya, Orlando Pride)
Clara Mateo (Fransa, Paris FC)
Ewa Pajor (Polonya, Barselona)
Clàudia Pina (İspanya, Barselona)
Alexia Putellas (İspanya, Barselona)
Alessia Russo (İngiltere, Arsenal)
Johanna Rytting Kaneryd (İsveç, Chelsea)
Caroline Weir (İskoçya, Real Madrid)
Leah Williamson (İngiltere, Arsenal)
Futbolun en iyileri belli oluyor! Ballon d'Or ne zaman? 2025 Ballon d'Or (Altın Top) adayları - 4
Erkekler Kopa Kupası Adayları
Ayyoub Bouaddi (Fransa, Lille)
Pau Cubarsí (İspanya, Barselona)
Désiré Doué (Fransa, Paris Saint-Germain)
Estêvão (Brezilya, Palmeiras/Chelsea)
Dean Huijsen (İspanya, Bournemouth/Real Madrid)
Myles Lewis-Skelly (İngiltere, Arsenal)
Rodrigo Mora (Portekiz, Porto)
João Neves (Portekiz, Paris) Saint-Germain)
Lamine Yamal (İspanya, Barselona)
Kenan Yıldız (Türkiye, Juventus)
Kadınlar Kopa Kupası Adayları
Michelle Agyemang (İngiltere, Brighton)
Linda Caicedo (Kolombiya, Real Madrid)
Wieke Kaptein (Hollanda, Chelsea)
Vicky López (İspanya, Barselona)
Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia)
Erkekler Yaşin Kupası Adayları
Alisson Becker (Brezilya, Liverpool)
Yassine Bounou (Fas, Al Hilal)
Lucas Chevalier (Fransa, Lille/Paris Saint-Germain)
Thibaut Courtois (Belçika, Real Madrid)
Gianluigi Donnarumma (İtalya, Paris Saint-Germain/Manchester City)
Emiliano Martínez (Arjantin, Aston Villa)
Jan Oblak (Slovenya, Atlético de Madrid)
David Raya (İspanya, Arsenal)
Matz Sels (Belçika, Nottingham Forest)
Yann Sommer (İsviçre, Inter)
Kadınlar Yaşin Kupası Adayları
Ann-Katrin Berger (Almanya, Gotham FC)
Cata Coll (İspanya, Barselona)
Hannah Hampton (İngiltere, Chelsea)
Chiamaka Nnadozie (Nijerya, Paris FC/Brighton)
Daphne van Domselaar (Hollanda, Arsenal)