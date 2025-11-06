Baltalı canının cezası onandı

Bayburt'ta tesisat ustası Sebahattin Tan, 1 Mayıs 2022'de yeni kiraladıkları evin doğalgazını tamir etmek için anlaştığı Karataş ailesinin evine gitti. Tan'a doğalgazı tamirinde yardım etmek için evde bulunan 21 yaşındaki Mehmet Karataş, bilinmeyen bir nedenden dolayı yerdeki baltanın tahta kısmıyla tesisat ustası Sebahattin Tan'ı darp etmeye başladı. Ensesine ağır darbeler alan Tan öldü. Adli Tıp Kurumu'nca alınan raporlarda, sanık Mehmet Karataş'ın cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak herhangi bir akıl sağlığına rastlanmadığı tespitine yer verildi. Mahkeme, sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırdı. Dosya mahkeme aşamalarından sonra mahkemeye taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cezai ehliyetinin tam olduğunun alınan raporlarca tespit edilerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.