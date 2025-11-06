Haberler Yaşam Haberleri Baltalı canının cezası onandı
Giriş Tarihi: 6.11.2025

Baltalı canının cezası onandı

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
Baltalı canının cezası onandı
Bayburt'ta tesisat ustası Sebahattin Tan, 1 Mayıs 2022'de yeni kiraladıkları evin doğalgazını tamir etmek için anlaştığı Karataş ailesinin evine gitti. Tan'a doğalgazı tamirinde yardım etmek için evde bulunan 21 yaşındaki Mehmet Karataş, bilinmeyen bir nedenden dolayı yerdeki baltanın tahta kısmıyla tesisat ustası Sebahattin Tan'ı darp etmeye başladı. Ensesine ağır darbeler alan Tan öldü. Adli Tıp Kurumu'nca alınan raporlarda, sanık Mehmet Karataş'ın cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak herhangi bir akıl sağlığına rastlanmadığı tespitine yer verildi. Mahkeme, sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırdı. Dosya mahkeme aşamalarından sonra mahkemeye taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cezai ehliyetinin tam olduğunun alınan raporlarca tespit edilerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Baltalı canının cezası onandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz