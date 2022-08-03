“Bana hurma getirdiler, Mekke’ye gitmiş kadar mutlu oldum”

Trabzon'un Düzköy ilçesi Yenimahalle'de yaşayan 3 çocuk 10 torun sahibi 90 yaşındaki Emine Dülger, geçtiğimiz hafta oraya gezmeye gelen Suudi Arabistanlı turistlerle karşılaştı. Turistler Emine nine ile bir süre sohbet etti.
Suudi Arabistanlı turistler Emine nineye hurma hediye edip, ona "Mekke'den geldik sana Medine'den hurma getirdik" dediler. Bu durum karşısında duygulanan Emine nine turistlere sarılıp, "Hazreti Peygamberimiz aklıma geldi. Keşke benimde sağlığım yerinde olsa da o kutsal topraklara gidebilsem. Ama gözlerim az görüyor, kulağım duymuyor, ayaklarım ağrıyor. Sağlığım yerinde olsa da oraları görsem dedi.
"BANA HURMA GETİRDİLER, MEKKEYE GİTMİŞ KADAR OLDUM. KEŞKE SAĞLIĞIM YERİNDE OLSA DA GİTSEM"
İşte o nineyi SABAH muhabiri Özgür Özdemir buldu. İlçeye bağlı Yenimahalle'deki evinde muhabirimize konuşan 90 yaşındaki Emine Dülger ise," Suudi Arabistan'dan gelen turistleri çok sevdim. Onlar beni gördüğünde yanıma geldiler ve bana sarıldılar. Bana "Mekke'den sana hurma getirdik" dediler. Kulağım az duyduğu için onlara tekrar sordum. Onlar da bana "evet Mekke'den sana hurma getirdik" dediler. O anda onlara sarılıp, "Hazreti Peygamberim aklıma geldi, gözyaşlarımı tutamadım. Keşke sağlığım yerinde olsa da bende o kutsal topraklara gidebilsem dedim. Bana verdikleri hurmayı alınca "Mekke'ye gitmiş kadar mutlu oldum". Onlara dua ettim. Artık onlarda benim evladım. Allah razı olsun", dedi.
Emine ninenin oğlu Ali Dülger (48) ise, "Geçtiğimiz hafta annemle evin önünde otururken yoldan geçen bir turist kafilesi durdu ve yanımıza geldi. Halbuki o turistler 3 yıldır buraya geliyorlar ve annemi her defasında görüp, onunla sohbet eden kişilerdi. Bizde onları tanımıştık. O gün ise turistler anneme hurma hediye ettiler. Annem bu durum karşısında gözyaşlarını tutamayarak ağladı. Annem 90 yaşında ve sağlığı yerinde değil. Kulağı az duyuyor, gözleri ise az görüyor. Bu durumda annem turistlere "keşke sağlığım yerinde olsa da Mekke'ye o kutsal topraklara gidebilseydim, Hazreti Peygamberim aklıma geldi " dedi. Anneme getirdikleri hurmayı verdiklerinde ise annem onlara" Mekke'ye gitmiş kadar mutlu oldum" dedi. Turistlerin içerisinde Türkçe bilen vardı ve o kişi onlara annemin dediğini Türkçe çevirince turistler de anneme sarıldı. O anlar ise kafileden bir kişi cep telefonuyla kaydedip, sonra sosyal medyasından yayınlamış. Sonra gördük ki annem ile Suudi Arabistanlı turistlerin sohbet ettiği görüntüleri binlerce kişi izleyip beğenmiş" dedi.