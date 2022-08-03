“Bana hurma getirdiler, Mekke’ye gitmiş kadar mutlu oldum”

Emine ninenin oğlu Ali Dülger (48) ise, "Geçtiğimiz hafta annemle evin önünde otururken yoldan geçen bir turist kafilesi durdu ve yanımıza geldi. Halbuki o turistler 3 yıldır buraya geliyorlar ve annemi her defasında görüp, onunla sohbet eden kişilerdi. Bizde onları tanımıştık. O gün ise turistler anneme hurma hediye ettiler. Annem bu durum karşısında gözyaşlarını tutamayarak ağladı. Annem 90 yaşında ve sağlığı yerinde değil. Kulağı az duyuyor, gözleri ise az görüyor. Bu durumda annem turistlere "keşke sağlığım yerinde olsa da Mekke'ye o kutsal topraklara gidebilseydim, Hazreti Peygamberim aklıma geldi " dedi. Anneme getirdikleri hurmayı verdiklerinde ise annem onlara" Mekke'ye gitmiş kadar mutlu oldum" dedi. Turistlerin içerisinde Türkçe bilen vardı ve o kişi onlara annemin dediğini Türkçe çevirince turistler de anneme sarıldı. O anlar ise kafileden bir kişi cep telefonuyla kaydedip, sonra sosyal medyasından yayınlamış. Sonra gördük ki annem ile Suudi Arabistanlı turistlerin sohbet ettiği görüntüleri binlerce kişi izleyip beğenmiş" dedi.