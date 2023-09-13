Bankadan çıktı, bıçaklı saldırgan tarafından öldürüldü

Bursa'nın Yıldırım İlçesi Millet Mahallesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası fabrika işçisi Nazım Kahraman, bankadaki işlemleri bir banka şubesine gitti. Bankadan çıktıktan kısa bir süre sonra tanımadığı bir kişi tarafından fiziksel saldırıya uğradı. Saldırgana karşılık veren Kahraman, çıkan kavgada göğsünden bıçaklandı. Hemen yakınlardaki bir kahvehaneye girerek yardım isteyen adam, daha sonra kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Nazım Kahraman, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. 38 yaşındaki saldırgan İ.D ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Kahraman'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere Erzincan'ın Kemah ilçesine gönderildi.