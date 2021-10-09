Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ekonomik anlamda sıkıntı yaşayıp, kredi çekmek isteyen vatandaşlar, 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu' sorusunun yanıtını araştırıyor.

BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Bankaların kredi faiz oranları 2021 ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları