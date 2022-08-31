Baraj gölüne giren 3 kişiden biri boğuldu

Hatay Reyhanlı Barajı'na serinlemek için gelen 3 Suriye uyruklu arkadaş, serinlemek için baraj gölüne girdi.
Baraj gölüne gider 3 arkadaştan 2'si sudan çıkmayı başarırken, biri suda kayboldu. Arkadaşlarının bir daha su yüzüne çıkmadığını gören Suriye uyruklu gençler, Jandarma'dan yardım istedi. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi (HİSAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaklaşık 2 saatlik bir aramanın ardından ekipler 23 yaşındaki Suriyeli gencin cansız vücudunu, 4 metre derinlikte buldu. Sağlık ekiplerine teslim edilen Suriye Uyruklu Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp merkezine kaldırıldı.