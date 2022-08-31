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Giriş Tarihi: 31.8.2022 12:33 Son Güncelleme: 31.8.2022 12:42

Baraj gölüne giren 3 kişiden biri boğuldu

Hatay’da baraj gölüne serinlemek için giren 3 Suriye uyruklu kişiden biri boğuldu. Baraö gölünde cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu gencin cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Baraj gölüne giren 3 kişiden biri boğuldu

Hatay Reyhanlı Barajı'na serinlemek için gelen 3 Suriye uyruklu arkadaş, serinlemek için baraj gölüne girdi.

Baraj gölüne gider 3 arkadaştan 2'si sudan çıkmayı başarırken, biri suda kayboldu. Arkadaşlarının bir daha su yüzüne çıkmadığını gören Suriye uyruklu gençler, Jandarma'dan yardım istedi. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi (HİSAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaklaşık 2 saatlik bir aramanın ardından ekipler 23 yaşındaki Suriyeli gencin cansız vücudunu, 4 metre derinlikte buldu. Sağlık ekiplerine teslim edilen Suriye Uyruklu Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp merkezine kaldırıldı.

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Baraj gölüne giren 3 kişiden biri boğuldu
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