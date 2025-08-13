Barajlar kritik seviyede

Hatay'da su şebekelerini besleyen Karaçay ve Yayladağı barajlarının doluluk oranı, kuraklık nedeniyle "kritik seviye" olan yüzde 16'ya geriledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Hatay'da haziranda yağışlar, normale göre yüzde 80'den fazla azaldı. Kent, 1 Ekim 2024-31 Temmuz 2025 döneminde de normale göre yüzde 65 daha az yağış aldı. Kuraklık nedeniyle, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu kaynağı olan 54 milyon metreküp kapasiteye sahip Karaçay Barajı'nda doluluk oranı, 8 Ağustos'ta yüzde 16 olarak ölçüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82.22'ye kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, sıcak havaların da etkisiyle yüzde 50'lerin altına düştü. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 2 haftada yüzde 53.62'den bugün itibarıyla yüzde 48.3'e geriledi. Su miktarı, Ömerli'de yüzde 46.81, Darlık'ta yüzde 59.65, Elmalı'da yüzde 66.1, Terkos'ta yüzde 53.01, Alibey'de yüzde 31.53, Büyükçekmece'de yüzde 47.76, Sazlıdere'de yüzde 41.93, Istrancalar'da yüzde 28.05, Kazandere'de yüzde 34.07, Pabuçdere'de yüzde 40.91 olarak ölçüldü.