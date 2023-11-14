Barajlara faydalı olacak yağış geliyor! Meteroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

"İSTANBUL'DA BU KIŞ YAĞIŞ SIKLIĞI YÜKSEK KAR BEKLENTİSİ ZAYIF OLACAK"

İstanbul Teknik Üniversitesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Deniz Demirhan , "1 Ekim itibariyle mevsimsel olarak su yılına girdik. İstanbul'da 2023-24 yılında bu kış beklediğimiz yağış sıklığı bekliyoruz. İstanbul'da yağışlar sel ve su baskını şekilde olabilir. İstanbul'da yağışlar başladı. İstanbul'da Perşembe günü öğleden sonra Anadolu yakasında çok kuvvetli Avrupa yakası boğaz kısmında çok kuvvetli yağış olacak. Marmara denizinin doğu ve Güneydoğu kesiminde çok kuvvetli sağnak yağış etkili olacak. Yağışlar Cuma gününe kadar devam edecek.

Karadeniz bölgesinin batısı Sinop'a kadar olan bölgede çok kuvvetli ve aşırı sağnak yağış etkili olacak. Bu bölgede heyelan ve toprak kayması tehlikeleri söz konusu olabilir. Cuma günü İstanbul'da öğleden sonra yağış beklentisi ile birlikte 15.00'dan itibaren etkili olacak. Cumartesi günü Doğu Karadeniz bölgesinde gece saatlerinde sabaha kadar yağış etkili olacak. İstanbul'da Cumartesi günü saat 15.00'dan itibaren Pazar günü gece saatlerine kadar Avrupa yakasında çok kuvvetli yağışlar sabah saat 05-06 'ya kadar etkili olacak. Anadolu yakasında ise sağnak olarak devam edecek. Avrupa yakasında ve Tekirdağ bölgesinde su baskınlarının yaşanabileceği yağışların etkisini hissettireceği Marmara Denizinde ise çok kuvvetli yağış meydana gelecek görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle balıkçıların dikkatli olması gerekiyor. Pazar günü öğle saatlerinde sağnak yağış etkisini arttıracak Sarıyer bölgesinde ve Anadolu yakası boğaz bölgesinde su baskınları yaşanabilir" dedi.

"İSTANBUL'DA AŞARI NÜFUS VE SICAKLIKLARDAN DOLAYI BARAJLAR YETMEYEBİLİR"

Yağışların etkili olması ile seviyeleri düşen barajlarında bundan olumlu etkileneceğini fakat İstanbul'da sıcaklığın artışı ile nüfus yoğunluğu nedeniyle barajların yeterli gelmediğini belirten Deniz Demirhan, "İstanbul'da yağışlar su baskını ve sel şeklinde geliştiği için barajlara olumlu etkisi olabilir fakat aşırı sıcaklar ve nüfus oranının fazlalığından dolayı aşırı su tüketiminin barajlardaki suyun çabuk tüketilmesini sağlamaktadır. Barajlar yeterli gelmemektedir. Su tüketimine ve tasarrufa dikkat edilmesi gerekir" şeklinde dikkat çekti.