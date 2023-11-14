Barajlara faydalı olacak yağış geliyor! Meteroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da beklenen yağışların başladığını belirten uzmanlar yağışların 15 gün boyunca aralıklı olarak devam edeceği ve seviyeleri düşen barajlara fayda sağlayacağı kaydedildi.
Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında yapmasının ardından kent genelinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. İstanbul genelinde gün boyu etkili olan sağanak yağış nedeniyle trafikte olumsuz etkilendi. Akşam saati itibariyle yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar yükseldi. Şehir içi trafik yoğunluğu vatandaşlara sıkıntı yaşattı.
Gün boyu devam eden sağnak yağışlar Taksim Meydanı'nda de etkisini hissettirdi. Bir anda bastıran yağmur, turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı.
Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre yağışların 15 gün boyunca aralıklı olarak etkisini arttırıp devam edeceği hava sıcaklığının ise 13 dereceye kadar düşeceği kaydedildi.
15 GÜN YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK
İstanbul'da 15 günlük hava durumuna göre 15-16 Kasım tarihinde havanın yağışlı, 17 Kasım'da bulutlu, 18-19-20 Kasım tarihinde sağnak yağışlı, 21 Kasım az bulutlu ve güneşli, 22-24 Kasım tarihleri arasında sağnak yağışın devam edeceği kaydedildi.
"İSTANBUL'DA BU KIŞ YAĞIŞ SIKLIĞI YÜKSEK KAR BEKLENTİSİ ZAYIF OLACAK"
İstanbul Teknik Üniversitesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Deniz Demirhan , "1 Ekim itibariyle mevsimsel olarak su yılına girdik. İstanbul'da 2023-24 yılında bu kış beklediğimiz yağış sıklığı bekliyoruz. İstanbul'da yağışlar sel ve su baskını şekilde olabilir. İstanbul'da yağışlar başladı. İstanbul'da Perşembe günü öğleden sonra Anadolu yakasında çok kuvvetli Avrupa yakası boğaz kısmında çok kuvvetli yağış olacak. Marmara denizinin doğu ve Güneydoğu kesiminde çok kuvvetli sağnak yağış etkili olacak. Yağışlar Cuma gününe kadar devam edecek.
Karadeniz bölgesinin batısı Sinop'a kadar olan bölgede çok kuvvetli ve aşırı sağnak yağış etkili olacak. Bu bölgede heyelan ve toprak kayması tehlikeleri söz konusu olabilir. Cuma günü İstanbul'da öğleden sonra yağış beklentisi ile birlikte 15.00'dan itibaren etkili olacak. Cumartesi günü Doğu Karadeniz bölgesinde gece saatlerinde sabaha kadar yağış etkili olacak. İstanbul'da Cumartesi günü saat 15.00'dan itibaren Pazar günü gece saatlerine kadar Avrupa yakasında çok kuvvetli yağışlar sabah saat 05-06 'ya kadar etkili olacak. Anadolu yakasında ise sağnak olarak devam edecek. Avrupa yakasında ve Tekirdağ bölgesinde su baskınlarının yaşanabileceği yağışların etkisini hissettireceği Marmara Denizinde ise çok kuvvetli yağış meydana gelecek görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle balıkçıların dikkatli olması gerekiyor. Pazar günü öğle saatlerinde sağnak yağış etkisini arttıracak Sarıyer bölgesinde ve Anadolu yakası boğaz bölgesinde su baskınları yaşanabilir" dedi.
"İSTANBUL'DA AŞARI NÜFUS VE SICAKLIKLARDAN DOLAYI BARAJLAR YETMEYEBİLİR"
Yağışların etkili olması ile seviyeleri düşen barajlarında bundan olumlu etkileneceğini fakat İstanbul'da sıcaklığın artışı ile nüfus yoğunluğu nedeniyle barajların yeterli gelmediğini belirten Deniz Demirhan, "İstanbul'da yağışlar su baskını ve sel şeklinde geliştiği için barajlara olumlu etkisi olabilir fakat aşırı sıcaklar ve nüfus oranının fazlalığından dolayı aşırı su tüketiminin barajlardaki suyun çabuk tüketilmesini sağlamaktadır. Barajlar yeterli gelmemektedir. Su tüketimine ve tasarrufa dikkat edilmesi gerekir" şeklinde dikkat çekti.