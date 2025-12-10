Barajların doluluk oranı en düşük seviyeye indi

İstanbul'a su sağlayan Sazlıdere Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 17.32'ye inince eski köy evleri ortaya çıktı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 17.81 seviyesine inerek son 5 yılın en düşük aralık ayı başlangıç verisi kayıtlara geçti. İSKİ'nin verilerine göre 9 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: Ömerli Barajı yüzde 13.2, Darlık Barajı yüzde 27.81, Elmalı Barajı yüzde 53.91, Terkos Barajı yüzde 20.47, Alibey Barajı yüzde 12.69, Büyükçekmece Barajı yüzde 18.77, Sazlıdere Barajı yüzde 17.02, Istrancalar Barajı yüzde 31.83, Kazandere Barajı yüzde 2.4 ve Pabuçdere Barajı yüzde 2.5