Barcelona - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? La Liga 15. hafta

La Liga'da Real Madrid'in puan kayıplarıyla zirveyi ele geçiren Barcelona, ligin en formda takımlarından Atletico Madrid'i ağırlıyor. Alman teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, El Clásico mağlubiyetinin ardından yakaladığı çıkışı sürdürmenin peşinde. Diego Simeone'nin çalıştırdığı ve son 7 maçından galip ayrılan Atletico Madrid ise, Camp Nou deplasmanında zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bu dev kapışma, ligin üst sıralarındaki dengeleri değiştirecek en kritik mücadele olarak görülüyor.
La Liga'nın 15. haftasındaki dev mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Maçın canlı yayın bilgileri şöyledir:
Tarih: 2 Aralık 2025 Salı (Bu Gece)
Saat (TSİ): 23.00
Stadyum: Camp Nou
Son dört lig maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan Barcelona, 34 puanla zirvede bulunuyor. Barça, son olarak Alaves'i 3-1 yenerek iyi bir form yakalasa da, Şampiyonlar Ligi'ndeki mağlubiyet moralleri bir miktar düşürmüştü. Hansi Flick'in ekibi, bu maçı kazanarak ilk kez bu sezon 5 maçlık bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, muhteşem bir form grafiği çiziyor. İkisi Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere üst üste 7 maç kazanan Madrid ekibi, ligde ise 13 maçtır kaybetmiyor. 31 puana sahip olan Atletico Madrid, bu maçı kazanarak liderlik ile arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi hedefliyor.