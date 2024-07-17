Barış için kulaç atacaklar! 93 kilometrelik yüzme maratonu yarın başlıyor

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıldönümü dolayısıyla İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü tarafından organize edilen maratonun yaklaşık 30-35 saat sürmesi bekleniyor. 8 sporcudan oluşan yüzme takımında eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen de yer alıyor. Yarın ilk kulacı atacak olan grubun, 20 Temmuz günü öğle saatlerinde Girne Çıkartma Plajı'na ulaşması öngörülüyor. Türk bayrağı, Lefkoşa'da yapılacak törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a takdim edilecek.

SAHİL GÜVENLİK EŞLİK EDECEK

Öte yandan sporculara maraton boyunca Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de eşlik edecek. Koruyucu kafes olmadan Akdeniz'i geçecek olan sporculara, güvenlik önlemi olarak köpekbalıklarına karşı koruyucu bileklik takılacak. Heyecan verici organizasyon ile aynı zamanda KKTC vatandaşı sporculara uluslararası alanda uygulanan ambargolara dikkat çekmek ve Türkiye'ye yeni bir açık deniz parkuru kazandırmak hedefleniyor.

AVRUPALILARIN DA İLGİ ODAĞI

İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü Başkanı Mustafa Özer tarafından tasarlanan maraton, 4 yıl boyunca tüm analizleri yapılarak Türkiye'ye kazandırıldı. Bu kapsamda Avrupa'da yüzen sporcular da Akdeniz'in bu zorlu parkurunu deneyimlemek için programlar yapmaya başladı. Maratonun amaçlarından biri de KKTC'nin spor organizasyonlarından dışlanmasına dikkat çekmek olarak ön plana çıkıyor.

8 KİŞİLİK SPORCU GRUBU

Türkiye'de açık su tecrübesi olan, dayanıklı ve saatte ortalama 4,5 kilometre yüzebilen sporculardan seçilen 8 kişilik yüzme takımı şu isimlerden oluşuyor:

Kürşad Tüzmen, Tarkan Tüzmen, Emre Öztürk, Faruk İlgüy, Enez Şirin, Nurettin Ünal, Burak Tezel, Gürkan Çetiner.