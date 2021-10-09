Barış Pınarı 2 yaşında!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) son olarak 9 Ekim 2019'da Fırat'ın doğusunda bulunan Tel Abyad ve Rasulayn şehirlerini Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütünden temizlemeyi başardı. Harekatın ikinci yılında terörden temizlenen güvenli bölgeye 50 bine yakın Suriyeli dönüş yaptı. Bölge nufusu 200 bini geçti. Türkiye terörden arındırılan bölgelere huzur ve istikrar getirdi.

ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ



Bölgenin terörden temizlenmesinin ardından Türkiye'nin çeşitli alanlardaki yoğun çalışmaları ve destekleri sayesinde bölgenin nüfusu yaklaşık 200 bini geçti. Barış Pınarı Harekat bölgesinde kurulan "Suriye Sağlık Görev Gücü Başkanlıkları" ile sağlıktan eğitime kadar birçok noktada hayatın normale dönmesi için çalışmalar yürütüldü. Bölgede yaşayan sivillere Rasulayn'da 200 yataklı, Tel Abyad'da 75 yataklı 2 hastanede ücretsiz çeşitli sağlık hizmetleri sunulmaya başlandı. Barış Pınarı bölgesinde, hastane ve sağlık birimleri arasında iletişimi sağlamak, acil sağlık ekiplerinin vakaya müdahale ve hasta sevklerini etkin yönetmek amacıyla "Ambulans Telsiz İletişim Sistemi" kuruldu.

MEHMETÇİK OKULLARDA



Terör örgütünün enkaza çevirdiği ya da karargah olarak kullandığı okullar onarıldı. Harekatın ardından hasar görmüş okulların onarımı amacıyla çalışmalar başlatıldı. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle de eğitime elverişli okullardaki sınıfların ve öğrencilerin ihtiyaçları giderildi. Bölgede eğitime hazır hale getirilen 422 okulda bu sene ilkokul, ortaokul ve lise çağında toplam 50 bine öğrenci ders başı yaptı. Mehmetçik de Barış Pınarı Bölgesi'nde yaşayan çocukları korumak için onları eğitmeye karar verdi. TSK uzman personelleri Rasulayn ve Tel Abyad'daki okullarda mayın ve EYP farkındalık eğitimi vermeye başladı. Yüzlerce okulda 10 binden fazla çocuğa uzman Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timleri (METİ) tarafından verilen eğitimlerde çocuklara bu gibi durumlarda karşılaştıklarında ne yapacakları anlatıldı. Barış Pınarı çocukları, bu acı dersler sayesinde kendilerini ve ailelerini hain örgütün tuzakladığı mayın ve patlayıcılardan korumayı öğrendi.Operasyon sırasında YPG/PKK'dan kurtarılan bölgelerde, bölgenin idaresinin yerel halk tarafından yürütülmesine büyük önem verildi. Türkiye'nin desteğiyle kurulan mahalli yönetimler, terörün izlerini silmek, hayatın normalleşmesi, sivillerin evlerine dönmesi için bölge halkına hizmet vermeye başladı. Yerel meclisler, bölge sakinlerine yerel kimlik kartları, ehliyet ve araç plakaları vererek, bölgede istikrarın ve güvenliğin sağlanmasında da yer alıyor. Tel Abyad ve Rasulayn'da "Mobil PTT şubeleri" açıldı. Açılan şubeler sayesinde hesap açma, para yatırma ve çekme, havale ile kargo gönderimi işlemleri yapılmaya başlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde koordineli şekilde Türkiye yardım kuruluşları ihtiyaç sahiplerine sürekli yardım etmeye başladı.

TERÖRE HENDEK



Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad ilçelerini terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtaran Mehmetçik, bölgede istikrarı korumak için Barış Pınarı Harekâtı bölgesinin etrafına dev bir hendek kazmaya başladı. Yaklaşık 230 kilometre uzunluğundaki 4 metre yüksekliğe ve 4 metre genişliğe sahip hendek ve set sayesinde bölgeye kaçak geçişler engellenecek. Terör örgütlerinin bomba, el yapımı patlayıcı yüklü araç geçişlerine son verilecek. Türkiye sınırının güvenliği yaklaşık 30 kilometre derinlikte başlayacak. Rasulayn ve Tel Abyad şehirlerinin güvenliği sağlanacak. Resulayn'ın doğu kırsalından başlayan hendek, sınırdan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik öneme sahip M4 Yolu boyunca devam edip Tel Aybad'ın batısında son bulacak. Barış Pınarı Harekâtı bölgesini çepeçevre saracak. M4 yoluna paralel bir şekilde inşa edilen dev hendek yol üzerinde iki önemli kavşak noktasında bulunan Tel Temir ve Ayn İsa hattı boyunca devam edecek. Terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan ve zaman zaman TSK'yle teröristler arasında sıcak çatışmaların yaşandığı bu bölgelerden gelen tehditler de hendek sayesinde son bulacak.

KAPI KAPI ARAMA



Öte yandan Barış Pınarı bölgesinde teröristlere göz açtırmayan TSK, bölgede yaşayan sivillerin huzur ve güven içinde yaşaması için tüm gücüyle çalışmaya devam ediyor. Bölgede kalıcı bir istikrarı sağlamak için düzenli olarak köy ve şehir merkezlerinde meskun mahal aramaları gerçekleştiriyor. Bu aramalar sayesinde terör örgütlerine yardım ve yataklık eden şahıslar tespiti daha önceden döşenmiş olan mayın ve el yapımı patlayıcıların tespit ve imhası gerçekleştiriliyor. TSK bugüne kadar halkın genel kullanım alanlarına PKK/YPG tarafından yerleştirilen 3 bine yakın EYP ve 2 bine yakın mayın tespit edilerek etkisiz hale getirdi.