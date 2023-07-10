Barışma toplantısında kan aktı

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in barıştırmak için bir araya getirdiği işadamı ile husumetlisi arasında çıkan tartışmada kan aktı. İşadamını başkanın makam odasında vuran şüpheli kaçtı. Yaralı işadamının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sapanca Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Ö. ile Erşah Ö. arasındaki husumeti gidermek için Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen araya girdi. İki tarafı barıştırmak ve aralarını düzeltmek için Başkan Özen'in daveti üzerine ilk önce işadamı Burhan Ö. Sapanca Belediyesi'ne geldi. Bir üzere sonra makama gelen Erşah Ö. ile Burhan Ö. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında silahını çeken Erşah Ö. işadamı Burhan Ö.'ye ateş açtı. Kanlar içinde olduğu yere yığılan Burhan Ö. acı içinde kıvranırken, Erşah Ö. ise kayıplara karıştı. Sapanca Belediyesi'nde patlayan silahla birlikte çalışanlar ile vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yapılan ihbarla birlikte çok sayıda polis ve 112 acil servis ambulansı belediye binasına geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Burhan Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burhan Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kanlı olay sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri makam odasında çalışma yaparken, belediyenin güvenlik kamera kayıtları ile çevrede bulundan MOBESE kayıtları incelemeye alındı. Öte yandan Erşah Ö.'nün sabıkalı olduğu ve Burhan Ö.'den para istediği ileri sürüldü. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.