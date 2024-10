Barışmak istemeyen eşini öldürdü

Kastamonu'da bir polis memuru, barışmak için gittiği evde karısını beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Olay, Beyçelebi Mahallesi, Ankara Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.T., aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisini terk eden eşi Burçin Sevgi T.'nin (24) kaldığı eve gitti. Çift arasında başlayan konuşma bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Polis memuru E.T., beylik tabancası ile eşi Burçin Sevgi T.'ye ateş etti.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Burçin Sevgi T., olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kadının cesedi, otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru E.T. ise suç aletiyle birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu. E.T.'nin, 3 gün önce de barışmak için çiçeklerle ayrı yaşadığı Burçin Sevgi T.'yi ziyaret ettiği ancak ret cevabı aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çiftin 3 yaşında bir kızları olduğu öğrenildi.