Bariyerlere çarptı canından oldu

İSTANBUL
'UN Fatih ilçesi Kennedy Caddesi
üzerinde öğle saatlerinde motosikletiyle seyir halinde bulunan Ahmet
Yılmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybetti. Motosikleti üzerinde savrulmaya başlayan Yılmaz önce sağ şeritte yer alan tel bariyerlere çarptı, ardından da 2 metre havaya sıçradıktan sonra asfalt zemine çakıldı. Kazada hayatını kaybeden Yılmaz'dan geriye motosikletinde taşıdığı eşyaları kaldı. 6 KIŞI ÖLDÜ
Tekirdağ
'ın Muratlı
ilçesinde ise şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Kırklareli
'nin Pınarhisar ilçesinde, Bingöl'de ve Bayburt'ta yaşanan kazalarda 3 kişi öldü.