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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Bariyerlere çarptı canından oldu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Bariyerlere çarptı canından oldu
İSTANBUL'UN Fatih ilçesi Kennedy Caddesi üzerinde öğle saatlerinde motosikletiyle seyir halinde bulunan Ahmet Yılmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybetti. Motosikleti üzerinde savrulmaya başlayan Yılmaz önce sağ şeritte yer alan tel bariyerlere çarptı, ardından da 2 metre havaya sıçradıktan sonra asfalt zemine çakıldı. Kazada hayatını kaybeden Yılmaz'dan geriye motosikletinde taşıdığı eşyaları kaldı. 6 KIŞI ÖLDÜ
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ise şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, Bingöl'de ve Bayburt'ta yaşanan kazalarda 3 kişi öldü.
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Bariyerlere çarptı canından oldu
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