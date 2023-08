Bartholomeos’tan Erdoğan’a teşekkür

Ortadoks Hıristiyanların, "Meryem Ana'nın göğe yükselişi" olarak kabul ettiği Meryem Ana Yortusu, dün tüm dünyada kutlandı. Bu çerçevede, Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan Sümela Manastırı'nda da ayin düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine, Gürcistan, Yunanistan ve İstanbul'dan gelen aralarında din adamlarının da bulunduğu 350 kişi katıldı. Bu yıl 10'uncu kez yapılan ayine Trabzonspor'un Yunanistanlı oyuncuları Anastasios Bakasetas ve Dimitrious Kourbelis de katılarak Bartholomeos'un elini öptü. Ayin sonrası bir konuşma yapan Fener Rum Patriği Bartholomeos, 2010'dan bu yana Sümela'da ayin yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarını sundu. Bartholomeos konuşmasında şunları söyledi:Bu sene 10'uncu kez tarihi Sümela Manastırı'nda Kuran-ı Kerim'de adına sure olan ortak değerimiz Meryem Ana'mızı anıyoruz. 88 yıl sonra ilk ayinimizi 2010'da yapmıştık. O seneki konuşmamızda Sümela Manastırı'nı gönülden seven ve destek veren Osmanlı padişahlarının ruhuna dua etmiştik. Bugün bir kez daha onlar için de dua ettik. Her gelişimde yoğun ilgi ve sevgi gördüğüm Trabzon ve Trabzonspor'a da dua ettik.Bugünkü ayinimizde bir kez daha dünya barışı için yüce Allah'a yakarırken bu güzel Karadeniz'in etrafında toplanan tüm ülkelerin selametini diledik. Kuzeydeki komşularımız Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sulh yoluna varması için dua ettik. Artık annelerin, eşlerin gözlerindeki yaşlar dinsin, çocuklar perişan olmasın. Gencecik insanlar hayatlarını kaybetmesin. Barış ortamının yeniden sağlanması en büyük ve öncelikli dileğimizdir. Şehitlerimiz de bugün dualarımızdaydı. Hiç kuşkusuz bugün tüm Ortodoks müminlerin kalpleri burada bizimledir. Hiç kuşkusuz ki bugün burada bulunan Müslüman kardeşlerimiz de dualarımıza katılmıştır. Konuşmanın ardından ilahiler okundu, kutsanan ekmek ve şarap katılımcılara dağıtıldı. Ayinin sona ermesiyle tarihi manastır, yeniden ziyarete açıldı.Daha önce 26 Ekim olarak kutlanan Trabzon'un fethi, yanlış olduğu gerekçesiyle 2022'de 15 Ağustos olarak değiştirildi. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve YRP İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ayinin özellikle Trabzon'un fethi olarak kabul edilen 15 Ağustos'a denk getirildiğini ileri sürerek iptal edilmesini istemişti. Fener Rum Patrikhanesi ise bu çağrıya karşı yaptığı açıklamada "Bu topraklarda asırlardır yaşayan bir millet olarak bize karşı yapılan bu haksız söylemleri kınıyoruz. Devletimize güvenimiz tamdır" ifadesini kullandı.