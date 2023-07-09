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Giriş Tarihi: 9.7.2023 17:40 Son Güncelleme: 9.7.2023 17:48

Bartın’da ev ve işyerlerini su bastı

Bartın'da dün geceden itibaren başlayan yoğun yağmur nedeniyle Bartın Irmağı 5 metre yükselirken, ırmak kenarında bulunan kafeterya ve diğer iş yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Belediye hoparlöründen ırmak kenarına yaklaşılmaması ve araçların tedbir amaçlı yüksek yerlere bırakılması anonsları yapıldı. İnkumu tatil beldesi, Amasra ilçesi ve Çakraz Beldesi'nde bazı iş yeri ve evlerin alt katlarını su bastı. Bir iş yerinde mahsur kalan köpeği İtfaiye eri kurtardı.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Bartın’da ev ve işyerlerini su bastı

Bartın İlinde dün gece saatlerinden itibaren başlayan ve sabah erken saatlerinden itibaren şiddetini artıran yoğun yağmur nedeniyle İnkumu, Amasra İlçesi ve Çakraz'da bazı iş yerlerini ve alt katlarda bulunan evleri su bastı. Bartın il merkezinden geçen Bartın Irmağının su seviyesi 5 metre yükseldi. Tedbir amaçlı ırmak kenaruında bulunan bazı işyerleri boşaltıldı. Vali Nurtaç Arslan yağmurdan etkilenen Çakraz , Amasra ilçelerinde ve Bartın il merkezinde incelemeler de bulunurken, sadece maddi hasarların oluştuğunu belirterek "Valilik bünyesinde oluşturduğumuz kriz masasında dünden itibaren gelişmeleri an ve an takip ediyoruz. Saat 16.00 itibari ile ekiplerimizden gelen bilgilere göre ev ve iş yerlerini su basması sonucu maddi zarar oluştuğu bilgisi var. Şahsım ve ekip arkadaşlarımız sahada gerekli incelemelerde bulunmaya devam ediyoruz. Hemen zarar ziyan tespit çalışmalarına başladık. Selden olumsuz etkilenen vatandaşımızın devletimiz yanındadır gerekli zararları giderilecek" dedi.

VALİLİKTEN UYARI

Valilik Belediye hoparlerinden anons yaptırarak dere, ırmak gibi yerlere yaklaşılmaması, dere ve ırmak kenarından bulunan evlerin ve işyerlerinin can ve mal güvenliği nedeniyle boşaltılması, araçlarını ise yüksek yerleri bırakılması isteniliyor" Öte yandan bir işyerinde mahsur kalan köpeği sel sularının içine girerek kurtarması günün en güzel karesi oldu.

KARABÜK-ZONGULDAK KARAYOLU KAPALI

Öte yandan Yenice -Zonguldak Karayolunun Kalabaklı mevkiinde aşırı yağış nedeniyle Filyos çayının taşması sonucu yolda çökmeler oluştuğunu bu yüzden Karabük – Zonguldak Karayolunun çift yönlü trafiğe kapatıldığı belirtildi.

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Bartın’da ev ve işyerlerini su bastı
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