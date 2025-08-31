Bartın’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bartın Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saat 13.39'da Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyü Yukarı Mahalle'de ormanlık alanda yangın çıktığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Valilik koordinesinde Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Ulus Orman İşletme Müdürlüğü, Bartın, Ulus, Kozcağız, Abdipaşa belediyeleri, İl Özel İdaresi, jandarma, AFAD, Kızılay, DSİ, İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, yangına 2 helikopter, 7 arazöz, 6 su tankeri, 4 iş makinesi, 2 pikap, 2 bekoloder, 2 ekskavatör, 2 ambulans, 1 UMKE, 1 Kızılay, 12 ekip aracı olmak üzere 41 araç ve 172 personelle havadan ve karadan müdahale edildiği aktarılarak, vatandaşların da kendi imkanları dahilinde yangın söndürme çalışmalarına gönüllü destek verdiği kaydedildi.